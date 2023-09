(Bild: Verena Karl)

Treffen sich ein Fischer, ‘ne Fotografin und zwei Redakteurinnen. Was wie die Einleitung eines schlechten Witzes klingt, ist in Wahrheit die Entstehungsgeschichte eines maritimen Interviews samt coolem Covershooting!

Schon seit 2019 produzieren wir – die KIELerleben-Crew – einmal im Jahr im Auftrag von Kiel-Marketing das Kieler Förde Magazin. In dem Urlaubsmagazin finden vor allem Tourist*innen jede Menge Ausflugstipps, Insiderwissen und Einblicke in die schönsten Ecken unserer geliebten Fördestadt. Für die neue Ausgabe haben wir uns gemeinsam überlegt, den Heikendorfer Fischer Björn Fischer (ja, er heißt wirklich so) zum Thema Fischfang in der Ostsee zu befragen und zu porträtieren. Null problemo, das machen wir doch mit links! Doch was, wenn jemand aus dem Team dann ganz spontan vorschlägt, den lässigen Fischer, der doch eigentlich „nur“ als Interviewpartner angedacht war, auch aufs Titelcover zu setzen? Wir können dir sagen, was dann passiert: Da kriegen wir plötzlich ein wenig Muffensausen, denn trotz unseres guten Auges für schöne Bilder sind wir keine ausgebildeten Fotograf*innen. Bei einem Covershooting gibt es jedoch ganz schön viel zu beachten …

Perfekte Arbeitsteilung

Zum Glück stand uns für das Shooting ein echter Profi zur Seite: Verena Karl arbeitet als selbstständige Fotografin und hat das KIELerleben-Team an den Möltenorter Hafen begleitet. Und so konnte bei dem Termin schließlich jede*r das tun, was er oder sie am besten kann: Die Redakteurinnen Maya und Finja haben fleißig ihre Interviewfragen gestellt, Björn Fischer stand den beiden Rede und Antwort, während er nebenbei locker-flockig ein paar Fischbrötchen belegte, und Verena hat ihn anschließend auf seinem Kutter SK 14 Tümmler ins rechte Licht gerückt und fantastisch fürs Cover abgelichtet!

Sonst Fellnasen statt Fischer

Wenn Verena nicht gerade Fischer auf’m Kutter fotografiert, knipst sie am liebsten Vierbeiner zusammen mit ihren Herrchen und Frauchen! Unter dem Namen Fellnasen Fotografie hält sie dann einzigartige Momente zwischen Mensch und Tier fest, wobei sie zu Letzterem eine eindeutige Haltung hat: „Für mich ist eine Fellnase nicht nur ein Tier, sondern ein Wegbegleiter, ein Familienmitglied, ein wahrer Freund, einfach unser Ein und Alles.“ Dass jeder Hund, jede Katze, jedes Pferd anders tickt, ist für sie kein Problem: Schnarchnasen werden mit vollem Einsatz motiviert, Energiebündeln wiederum begegnet Verena mit viel Ruhe, Geduld – und natürlich Leckerlis in der Tasche!

You by Fellnasen fotografie

Doch auch ohne Vierbeiner vor der Linse gelingen Verena traumhafte Aufnahmen – etwa bei Paar- oder sogar Hochzeitshootings. Die Kunst liegt darin, die berühmte Chemie zwischen den Pärchen einzufangen und sie so abzulichten, wie sie wirklich sind: mal innig, mal emotional, mal verspielt. Bei Einzelshootings hingegen geht es ganz alleine um dich – denn mal im Ernst: Wann hast du das letzte Mal etwas nur für dich selbst getan? Mit ihren einfühlsamen Aufnahmen rückt Verena deine wahre Schönheit in den Fokus, ganz gleich, ob bei einem klassischen Shooting zum Beispiel am Strand, oder einem Shooting im edgy oder fashionorientierten Stil.

Fotografin gesucht?

Wenn auch du auf der Suche nach einer Fotografin bist, die dich und deine(n) Vierbeiner liebevoll in Szene setzt, deine Hochzeit begleitet oder einfach nur deine ganz persönliche Geschichte erzählt, dann melde dich bei Verena über die Mailadresse fellnasenfotografie.sh@gmail.com oder via Kontaktformular unter www.fellnasen-fotografie.com.

Instagram-Accounts vorbei:

@fellnasenfotografie.sh

und @you.byfellnasenfotografie.