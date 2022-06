(Bild: Ocean Summit)

Die Jungs von Kapelle Rausch spielen am 8. Juni (Bild: Kapelle Rausch)

Am Mittwoch, den 8. Juni, veranstaltet der Ocean Summit gemeinsam mit Kiel-Marketing erstmals den Tag der Meeresschutzstadt. Mit einem Mitmach- und Kultur-Programm für Meeresfans allen Alters sollen die lokale Bedeutung und Chancen von Meeresschutz in Kiel erlebbar verankert werden.



Jahr für Jahr wird am 8. Juni rund um den Globus der Welttag der Ozeane (World Oceans Day) gefeiert. Der Ocean Summit nutzt diese Gelegenheit und tauft den Tag vom Tag der Meere in den „Tag der Meeresschutzstadt” um. Gemeinsam mit Kiel-Marketing und vielen lokalen Partner:innen aus den Bereichen Meeres- und Klimaschutz, Sport, Wirtschaft und Wissenschaft bietet der Ocean Summit rund um das Camp 24/7, auf und an der Hörn, in Holtenau und an weiteren Orten in Kiel abwechslungsreiche Mitmachangebote für Kinder wie Erwachsene.

(Bild: Ocean Summit)

Aufräumen, Segeln, Ploggen, Staunen: Mit CleanUps zu Wasser und an Land (SupUp, Plogging, ...), einem Schnorchel- Ostseeprogramm, kurzweiligen Workshops, Open-Ship-Angeboten, Infoständen, einem Meeres-Escape-Game, Ausstellungen und weiteren Programmpunkten könnt ihr aktiv erleben, wie vielseitig und wichtig der Schutz unserer Meere ist. Ein buntes Bühnenprogramm wird zudem gestaltet von Auftritten der Kieler Indie-Folk Band Kapelle Rausch, der Akrobatik-Gruppe MeerManege, dem Live-Maler Marc Westermann so- wie dem Liederlukas-Familienmitmachkonzert „Mit Piet, Pepe und Murr am Rande der Welt“. Das Programm startet gegen 13 Uhr und endet um circa 21 Uhr.

Information, Beteiligung, Engagement

Von Meeresbildung über Wassersport bis hin zu Tourismus – wo kann sich Kiel nachhaltiger und bewusster weiterentwickeln, um Meeres- und Klimaschutz noch stärker im Alltag zu integrieren? Wie sieht eine Meeresschutzstadt Kiel aus? Mit Hilfe einer kreativen Befragungsstation wird sich der Ocean Summit auch am Tag der Meeresschutzstadt wieder auf die Suche nach Ideen, Anregungen, Fragen und Kritik der Kieler:innen begeben.

Wie kann Kiel den Begriff „Meeresschutzstadt” aktiv und nachhaltig mit Leben füllen? Mit einem Fach-Podium, einer Bürger:innen-Befragung sowie dem kürzlich gelaufenen Schüler:innen-Wettbewerb „Fenster zum Meer” ging der Ocean Summit dieser komplexen Frage bereits auf verschiedenen Ebenen nach und bleibt auch weiterhin dran.

Das Bühnenprogramm

Der Kinderliedermacher „Liederlukas“ alias Lukas Johannsen lädt mit seiner Crew zu einem piratigen Mitmachkonzert rund um sein neues gleichnamiges Kinderbuch ein. Mit Akkordeon, Saxophon, Flöten, Trommeln, Gitarren und vielem mehr bewaffnet, geht es auf eine musikalische Schatzsuche rund um die Welt. In dem rund 45 Minuten langen Familienmitmachkonzert darf gerne und laut mitgesungen und mitgetanzt werden. Mit an Bord sind diesmal Saxophonist Helge Keipert und Jule Schwenn an den Flöten und Trommeln. Weitere Infos auf www.liederlukas.de.

Kieler Locals treten auf

Die Kieler Band Kapelle Rausch gründete sich erst 2021 und spielte schnell ihre ersten Auftritte beim Kieler Bootshafensommer, auf der Schanze in Hamburg und auch in Niedersachsen. Die Köpfe der Band, Jakob Rauno und Niklas Schmidt, kennen sich schon seit Jahren, spielten in mehreren Projekten zusammen und bilden nun gemeinsam den Lead-Gesang von Kapelle Rausch. Begleitet werden sie dabei von Lucas Rieger (BluesHarp/Gitarre), Felix Stade (Drums) und Manuel Loy (Bass). Einflüsse aus Blues, Funk und Rockmusik machen den einzigartigen Sound der Kieler Band aus. Just erschien die Debüt-EP der Band. Weitere Infos findet ihr auf www.instagram.com/kapellerausch.

Für die Familie

An mehreren gleichzeitig einsehbaren Stellen steht je eine großformatige Leinwand mit Pinseln, Paletten, Ölfarben und Spachtel. Der Maler Marc Westermann tritt ins Licht und malt zu Musik – ununterbrochen! Er malt eine Passage, wechselt zum nächsten Bild, malt dort, wechselt abermals, bis alle Bilder vollendet sind. Aus nächster Nähe könnt ihr die rasante Entwicklung einer sich wieder und wieder wandelnden Bilderwelt bestaunen, die normalerweise in tagelanger Arbeit hinter geschlossenen Ateliertüren entsteht. Weitere Infos auf www.livemalerei.de.

Der MeerManege e. V. bietet einen offenen Raum und ein Netzwerk für Zirkuskünste. Mit einem Netzwerk aus Artist:innen und zirkusbegeisterten Menschen organisiert und gestaltet das Team der MeerManege kulturelle Veranstaltungen, Shows und Mitmach-Aktionen in und um Kiel. Mehr auf www.meermanege.de.