Für die Hochzeit ihres besten Freundes wollte Mediaberaterin Kathrin Mandel etwas ganz Besonderes überreichen.

Da die Braut reitet, hat sie diese wundervolle Idee direkt nachgebastelt.

Material für das individuelle Hochzeitsgeschenk

• Objekt-Bilderrahmen (z. B. 30 x 40 cm)

• Hufeisen (ohne Aufzug, frag einfach beim Reitstall um die Ecke)

• Sprühfarbe in Gold oder Silber

• Bastelkarton oder dickeres Papier

• Stempel oder Drucker

• Heißkleber oder Bastelkleber

• Doppelseitiges Klebeband

• Schere

• Küchenpapier

• Eukalyptusblätter oder andere Blätter deiner Wahl

• Geldscheine zum Falten

Schritt 1: Vorbereitung

Falte zu allererst die Herzen und das Kleeblatt aus deinen Geldscheinen, eine Anleitung findest du bei YouTube. Säubere das Hufeisen (ggf. zusätzlich mit Rostentferner behandeln) und lass es gut trocknen. Danach Küchenpapier großzügig auf einem unempfindlichen Untergrund auslegen und das Eisen darauf von beiden Seiten mit Farbe besprühen. Die Farbe trocknet innerhalb von 5 Minuten. Die Namen und das Datum habe ich über eine Worddatei erstellt, ausgedruckt und zurechtgeschnitten. Andernfalls kann man auch Stempel verwenden.

Schritt 2: Zusammensetzen

Klebe nun das Papier oder den Bastelkarton auf die Rückseite des Passepartouts, damit es nicht mehr verrutschen kann. Leg dir anschließend alles so zurecht, wie du dir nachher das Endergebnis vorstellst. Jetzt kannst du die Namen und das Datum festkleben oder stempeln. Die Geldscheine halten am besten mit doppelseitigem Klebeband. Für den Eukalyptus kannst du Bastelkleber oder Tesafilm verwenden und für das Hufeisen brauchst du den Heißkleber. Nun kommt das kleine Kunstwerk nur noch in den Rahmen und dann kann es auch schon verpackt werden. Fertig ist das DIY-Hochzeitsgeschenk!