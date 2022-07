0

Um ein Visum für Neuseeland online beantragen zu können, müssen Reisende bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wir haben die Voraussetzungen für euren Aufenthalt zusammengefasst.

Endlich wieder unbeschwert reisen! Nachdem wir in den letzten zwei Jahren nirgendwo hinfahren konnten und unsere Reisemöglichkeiten eingeschränkt waren, gibt uns das Jahr 2022 Hoffnung, dass die schwierigste Zeit hinter uns liegt und wir wieder reisen können. Vorzugsweise an ein weit entferntes Ziel wie Neuseeland. Bevor ihr jedoch eure Koffer packt und in den Flieger steigt, müsst ihr eine Menge Dinge erledigen, wie zum Beispiel ein Visum beantragen.

Brauche ich ein Visum für Neuseeland?

Ja, denn seit dem 1. Oktober 2019 ist es nicht mehr möglich, ohne Visum nach Neuseeland zu reisen. Alle Reisenden, die mit dem Schiff oder Flugzeug in Neuseeland ankommen, müssen im Besitz eines Visums sein. Das neuseeländische Visum ist auch als NZeTA (New Zealand Travel Authority) bekannt. Es handelt sich dabei um eine elektronische Reisegenehmigung, die nach der Erteilung digital mit dem Reisepass verknüpft ist. Das bedeutet, dass Reisende dafür nicht mehr eine Botschaft oder ein Konsulat aufsuchen müssen. Ein NZeTA ist vergleichbar mit dem ESTA für die USA und dem eTA für Kanada.

Wie beantrage ich ein Visum für Neuseeland?

Es ist ganz einfach, euer Visum für Neuseeland online zu beantragen. Sobald ihr das Antragsformular ausgefüllt und die Kosten für das Visum beglichen habt, müsst ihr ein Passfoto hochladen. Danach wird der Antrag von der neuseeländischen Einwanderungsbehörde bearbeitet. Wenn euer Antrag genehmigt ist, werdet ihr per SMS benachrichtigt und erhaltet das Visum per E-Mail. Ihr könnt es dann sofort verwenden.



Das Visum wird in der Regel innerhalb von fünf Arbeitstagen genehmigt, im Falle eines Eilantrags sogar innerhalb einer Stunde. Es kann vorkommen, dass ein Antrag abgelehnt wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, ist gering. Sollte dies der Fall sein, muss ein anderes Visum beantragt werden, was mehrere Wochen dauern kann. Es ist daher ratsam, das NZeTA rechtzeitig zu beantragen. Um das Visum zu beantragen, müsst ihr noch keinen Flug und keine Unterkunft gebucht haben.