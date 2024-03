Am 8. März – dem Internationalen Frauentag - könnt ihr in Kiel eine ganze Menge unternehmen.

0

Der Weltfrauentag steht vor der Tür, und mit ihm eine Fülle an Möglichkeiten, diesen ganz besonderen Tag zu feiern. In diesem Artikel haben wir einige Tipps zusammengefasst, wie dein Weltfrauentag ablaufen könnte.

10 Uhr: Blutspendeaktion für Frauen am UKSH

Nur für Blutspenderinnen! Spende und gewinne einen von 4 Gutscheinen für das @vabalispa_official in Glinde.

Das UKSH freut sich auf eure Beteiligung in den Blutspendezentren in Kiel oder Lübeck.

Hier gehts zur Terminbuchung

Ab 12 Uhr: Tättowieren lassen in der Alten MU

Der perfekte Tag, um sich ein feministisches Tattoo stechen zu lassen.

Also kommt gerne mit Termin oder ganz sponti im Studio MIKOBA @altemu.impulswerk vorbei.

@la.loba_tattoo und ich haben uns ganz individuelle Motive für euch überlegt. Ihr dürft aber auch sehr gerne mit euren eigenen Motiven zu uns kommen.

Also fühlt euch frei und schaut vorbei (12 - 18 Uhr)!

Für Snacks und leckeren Tee ist gesorgt. Alle sind willkommen!

15 Uhr: Konzert zum Weltfrauentag

Der Abiturjahrgang der Freien Waldorfschule Kiel lädt zu einem ganz besonderen Konzert ins 1. Foyer des Kieler Opernhauses ein. Passend zum Abithema und anlässlich des Weltfrauentages stellt das Konzert eine Art Einführung in von Frauen komponierte Musik dar. Das Programm erstreckt sich von Stücken aus der Klassik bis hin zu Kompositionen der Moderne und schafft einen abwechslungsreichen Überblick über die Rolle, die Frauen in der klassischen Musik gespielt haben.

Opernhaus (Foyer)

Rathausplatz 4, 24103 Kiel

15 bis 18 Uhr: Kostenlose Kampfsport-Session für Frauen

Kampfsportstudios & Gyms in ganz Deutschland öffnen am diesjährigen Internationalen Frauentag, dem 8. März.

Hier kannst du dich zur Kampfsport-Session von Chinkilla anmelden.

FightIn Kiel

Stockholmstr. 4 24109 Kiel

16 Uhr: Demo des Feministischen Bündnis am Weltfrauentag

Start: 16 Uhr am Platz der Kinderrechte (Willy-Brandt-Ufer 995, 24143 Kiel)

Zwei Zwischenstopps (Ni-Una-Menos-Platz und Bootshafen) zum Rathausplatz.

Die Route ist rollstuhlgerecht.

Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit und andere Formen der Diskriminierung haben auf der Demo keinen Platz. Bei Problemen werden die Ordner*innen erkennbar an den Warnwesten, jederzeit ansprechbar sein.

Es wird darum gebeten, keine Partei- und Nationalflaggen mitzubringen!

19 Uhr: Lesung zum Internationalen Frauentag

Wir müssen reden. Nämlich darüber, dass jedes Jahr in Deutschland weit mehr als 100 Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet werden. Diese Taten sind keine Einzelfälle und sie beweisen: Das Thema Femizide ist aktueller denn je. Anlässlich des Internationalen Frauentages liest Journalistin und Autorin Carolin Haentjes aus ihrem Buch „Femizide. Frauenmorde in Deutschland“. Darin liefert sie gemeinsam mit ihrer Co-Autorin Julia Cruschwitz eine bedrückende Bestandsaufnahme aus den Perspektiven von Überlebenden, Anwält*innen und Polizeibeamt*innen. Was sind Ursachen der aktuellen Situation und welche Wege müssen gefunden werden, damit Frauen und Mädchen besser geschützt werden?

Während der Lesung wird es die Möglichkeit geben, mit der Autorin ins Gespräch zu gehen. Zusätzlich kommen Kieler Expert*innen zu Wort, die schon heute jeden Tag vor Ort für und mit Frauen und Mädchen im Einsatz sind.

Kulturforum

Andreas-Gayk-Str. 31, 24103 Kiel

19 Uhr

Eintritt: 5 Euro

0 Uhr: FEMXLE*INVASION • BATTLE MODE

House, Techno, Trance, Drum'N'Bass w/ ALI x ANÏK x ASŌKA x ATOMLUI x AX4IK x HANNAHTRONICA x HENNY x MARLOT x MAROUSH x PRI

Weitere Infos auf der Website des Luna Clubs

Luna Club

Bergstraße 17a