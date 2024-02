0

Das RESTEZ!unique – bei vielen Kieler*innen bereits fest etabliert als leckere Anlaufstelle in der Innenstadt – steuert auf den zweiten Geburtstag zu. Zukünftig setzt das beliebte Café neben Mehrwegverpackungen auf weitere umweltfreundliche Aktionen.

„Es war immer unsere Absicht, einen Ort für nette Menschen zu schaffen!“ sagt Eggert Harms, Direktor des unique Hotels und RESTEZ!unique. Mit dem Ende der Baustellen rund um das Café zwischen ZOB und Kaistraße ist das Haus näher an die Stadt gerückt und wird von immer mehr Gästen belebt.

Bunter Mix im Kieler RESTEZ!unique

„Die Vielfalt ist groß: Einige decken sich mit Backwerk für die Busfahrt ein, andere verbringen hier die Mittagspause oder treffen Freund*innen, und wieder andere nehmen sich Arbeit mit und verbringen halbe Tage bei uns.“ Und so sieht man hier zu jeder Tageszeit einen bunten Mix netter Menschen. Auch hinter der Theke: Schüler- und Student*innen, Eltern, junge und erfahrene Kräfte unterschiedlicher Herkunft.

Unbedingt nachhaltig!

Nachhaltig zu arbeiten, bleibt fest verankert: Direkt importierter Bio-Kaffee, von Loppokaffee in Kiel geröstet, und die Bio-Milch vom Eichhof/Rieckens Landmilch aus Groß-Barkau, in Mehrwegflaschen geliefert, bringen zusätzlich ein hohes Qualitätsversprechen. Auch bleibt es dabei, keine Artikel in Einwegverpackungen anzubieten. „Wir ergänzen unser Angebot in absehbarer Zeit um eine vegane Variante zur Frühstückszeit. Portionspackungen sind verlockend einfach, sollen aber nicht unsere Lösung sein“, sagt Jana Kruse-Meier, die die operative Leitung des Cafés übernommen hat.

Fangemeinde RESTEZ!

„Die Fangemeinde des RESTEZ! wächst. Da passt es gut, dass wir seit knapp zwei Jahren auch in der City vertreten sind“, meint auch Andreas Vorbeck, Inhaber von Lyck/Restez, der ein weiteres RESTEZ! in Kronshagen eröffnet hat. Café oder Bistro? Beides! Ein Blick in die Speisekarte zeigt, dass sich zu den Leckereien aus Boulangerie und Patisserie längst Suppen und die Kieler Lachs-Waffel gesellt haben.