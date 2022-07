3

Zweieinhalb Stunden lang rockten Campino und seine Kumpanen am 14. Juli im Hamburger Volkspark die Bühne und feierten mit 20.000 Fans in Hamburg das 40-jährige Bandjubiläum.

Ach Gott, wenn so alt werden funktioniert, muss man nicht besonders bange sein! Im Gepäck hatten die Hosen eine wunderschönen Strauß der coolsten Songs aus 40 Jahren, ob „Wannsee“, „Hier kommt Alex“, „Pushed Again“, „Steh auf, wenn du am Boden bist“, „Alles aus Liebe“, „Bonnie & Clyde“ oder „Eisgekühlter Bommerlunder" – das zu 100 Prozent textsichere Publikum, das im Schnitt so alt wie die Interpreten selbst war, konnte jederzeit den Gesangspart übernehmen. Voller Power auch die Hosen-Version des Ärzte-Songs „Schrei nach Liebe“ (die Ärzte feiern übrigens ebenfalls 40 Jahre Bühnenjubiläum in diesem Jahr).

(Bild: ©Bastian Bochinski)

Einstimmen auf die Punkrock-Opas durften die Rostocker Haudegen von „Feine Sahne Fischfilet“ mit feinstem Polit-Punkska. Nach fünf Stunden Party verließ das Publikum glücklich und zufrieden das Open Air-Gelände am Volkspark, einzig irritiert von der Frage, ob das nun am altersbedingt nachlassendem eigenen Hörvermögen oder am Boxensystem lag, dass der Sound und die geringe Lautstärke nicht wirklich überzeugen konnte.