Die Landschaftsarchitekten und Stadtplaner von Lohaus Carl Köhlmos PartGmbB haben das Rennen mit ihren Entwürfen zu neuen Holstenstraße gemacht (Bild: Lohaus Carl Köhlmos PartGmbB)

Und so könnte die Holstenstraße in ein paar Jahren aussehen. (Bild: Lohaus Carl Köhlmos PartGmbB)

OB Ulf Kämpfer, Baudezernentin Doris Grondke und Wolfgang Erichsen, Vorsitzender des Forums Innenstadt sprachen im Kieler Schloss mit den Journalist*innen (Bild: S. Schulten)

Das Büro Lohaus Carl Köhlmos war via Liveschaltung ins Kieler Schloss verbunden (Bild: S. Schulten)

(Bild: S. Schulten)

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist überzeugt von dem neuen Konzept der Holstenstraße. (Bild: S. Schulten)

(Bild: Lohaus Carl Köhlmos PartGmbB)

In der Kieler Holstenstraße hat sich in den letzten Jahren verändert und wird es weiterhin tun. Dazu wurde ein spezielles Konzept ausgearbeitet, um die Einkaufsmeile attraktiv für die Zukunft zu gestalten.

Im Jahr 2023 rollen in der Kieler City erneut die Bagger an. Dann bekommt die Innenstadt, nach dem erfolgreichen Umbau des Holstenfleets, ihr nächstes Make-Over verpasst. Viele Grünflächen, eine großzügigere Fußgängerzone, Sitzgelegenheiten und Wasserspiele sind einige der Ideen, mit denen die Landschaftsarchitekten und Stadtplanern der Lohaus Carl Köhlmos PartGmbB aus Hannover punkten konnte. Sie gewannen den Planungswettbewerb, welchen der Bauausschuss bereits im Juni 2020 in der Kieler Ratsversammlung für die Holstenstraße und die angrenzenden Plätze beschlossen hatte.

Die Innenstadt als Erlebnisraum

Immer mehr Kieler*innen zieht es in die Altstadt, wie ins Schloßquartier oder in den Bereich Alte Feuerwache. Auch die Rahmenbedingungen für die Innenstadt als Haupteinkaufsbereich sowie die Ansprüche der Kieler*innen an ihre Innenstadt haben sich gewandelt. Was kann man auf den Plätzen erleben? Wo können Kinder besonders gut spielen und wo können wir mit Brunnen und Wasserspielen das Wasser in die Stadt holen? Wo sind attraktive Orte zum Ausruhen und wo sollen die Veranstaltungen stattfinden, die unsere Innenstadt so unverwechselbar machen? Die Antworten auf diese Fragen haben die Archtiekt*innen des Hannoveraner Büros am besten beantworten können. Das ist zumindest das Ergebnis der achtstündigen Sitzung, zu den die elfköpfige Jury am Dienstag, den 11. Mai gekommen war.

„Höhere Wertigkeit für Kiel“ (Ulf Kämpfer)

„Die große Einigkeit der Jury bei der fachlichen und sachlichen Bewertung der Entwürfe hat mich beeindruckt“, so Ulf Kämpfer. „Das Holstenfleet hat es vorgemacht: Die Gestaltung von Straßen und Plätzen als attraktive Orte zum Spielen, Flanieren und Treffen sind das Rückgrat für eine erfolgreiche Innenstadtentwicklung. Der erste Preis schafft es dabei in besonders gelungener Weise, der Innenstadt der Zukunft mit vielen neuen Grünräumen, der ganz selbstverständlichen Integration moderner Mobilität und einem überzeugenden Gespür fürs Kielgefühl ein Gesicht zu geben.“

Lob der Baudezernentin Doris Grondke

„Der Siegerentwurf zeichnet sich durch Klarheit und eine sensible, aber klare Gestaltung der Stadträume aus“, sagte Baudezernentin Doris Grondke „Dazu gehören neue Wasserspiele, die das Motiv der Stadt am Wasser aufgreifen und ein überzeugendes nachhaltiges Materialkonzept mit Holz und Klinker. Es ist das genau das richtige Konzept für die Entwicklung des Herzstücks der Neugestaltung der Innenstadt.“

Maritimes Flair für Kiel

Ziel des Wettbewerbs war es, die Aufenthaltsqualität in der Holstenstraße sowie der anliegenden Plätze zu steigern und ein zukünftiges Bild der Einkaufsstraße zu definieren. So wird auf dem Holstenplatz nach der Fertigstellung der Bauarbeiten der Grundriss der Ostsee als „Tor zur Welt“ zu sehen sein, auf dem die Fährverbindungen in die Skandinavischen Länder zu abgebildet sind. Zusätzliche Wasserdüsen vermitteln den Bezug von Kiel zum Meer.

„Die Innenstadt ist nicht tot.“ (Wolfgang Erichsen)

Der Inhaber der Buchhandlung E&N, Wolfgang Erichsen, war als Vorsitzender des Forums Innenstadt ebenfalls Jurymitglied und begründet seine Entscheidung für den Siegerentwurf mit folgenden Worten: „Das ist ein gutes Ergebnis für die Holstenstraße mit vielen schönen neuen Ideen. Die Innenstadt der Zukunft ist mehr als nur ein Shoppingraum. Die Menschen wollen dort verweilen, sich unterhalten, Spaß haben und sich wohl fühlen. All das findet sich im Siegerentwurf wieder und deshalb habe auch ich dafür gestimmt.“

So geht es weiter

Nun steht das sogenannte Verhandlungsverfahren mit dem 1. Preisträger an. Im nächsten Schritt muss die Ratsversammlung entscheiden, dass der*die Preisträger*innen mit der weiteren Planung beauftragt werden und welcher Bereich des Wettbewerbsgebiets als erster Bauabschnitt umgesetzt werden soll. Dann ist auch die Öffentlichkeit noch einmal gefragt. Denn bereits heute ist klar: Die Holstenstraße, die angrenzenden Plätze und die Andreas-Gayk-Straße können nicht nur aufgrund der Größe des Planungsgebietes nicht auf einmal umgestaltet werden. Das Wettbewerbsergebnis muss in unterschiedlichen Bauabschnitten umgesetzt werden.

Für die Zeit vom Beschluss der Ratsversammlung bis zum ersten Spatenstich sind anschließend mindestens zwei Jahren Planungszeit erforderlich. Das heißt, dass ein Baubeginn für den ersten Bauabschnitt vor 2023 ausgeschlossen ist.

Alle Entwürfe werden sichtbar

In den kommenden Monaten werden alle Entwürfe der teilnehmenden Bewerber in den Schaufenster der Buchhandlung Liesegang, Meislahn, des Jacobsen Haues und weiteren zu sehen sein, bis es am 3. September eine große Open Air Veranstaltung zur Vorstellung der Entwürfe sowie einen Stadtspaziergang geben wird.

Hier erhaltet ihr weitere Infos zur neuen Holstenstraße.