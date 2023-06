Kieler*innen mit wenig Einkommen können damit am Kieler Kulturleben zu vergünstigten Preisen teilnehmen. (Bild: LH Kiel)

0

Erhalte jetzt deinen Kieler-Woche-Gutschein und erlebe das Mitmach-Event des Jahres!

Das Kieler-Woche-Büro, das Amt für Soziale Dienste, das nettekieler Ehrenamtsbüro und Kiel-Marketing bietet exklusive Gutscheine für Kiel-Pass und Seniorinnenpass Inhaber*innen an. Hole dir ab dem 6. Juni deine Gutscheine und profitiere von diesem tollen Angebot.

So funktioniert der Kieler-Woche-Gutschein

Als Kiel-Pass oder Seniorinnenpass Inhaberin erhältst du zwei Kieler-Woche-Gutscheine im Wert von je fünf Euro. Diese kannst du während der Kieler Woche bei Essens- und Getränkeständen sowie Fahrgeschäften einlösen. Genieße eine erfrischende ViO-Schorle vor der Jungen Bühne, drehe eine Runde im Riesenrad auf dem Jahrmarkt an der Hörn oder gönne dir eine Leckerei auf dem Internationalen Markt. Bitte beachte, dass alkoholische Getränke und Pfandgelder von der Aktion ausgeschlossen sind. Die Gutscheine werden jedoch als vollwertiges Zahlungsmittel von den Ständen akzeptiert. Eventuelle Restguthaben verfallen und können nicht ausgezahlt werden.

Wo gibt es den Kieler-Woche-Gutschein?

Die Kieler-Woche-Gutscheine sind für Kiel-Pass und Seniorinnenpass Inhaberinnen ab dem 6. Juni an der Infothek im Amt für Soziale Dienste (Stephan-Heinzel-Straße 2, Wilhelmplatz) erhältlich. Die Öffnungszeiten sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Beachte, dass die Infothek mittwochs geschlossen ist.

Falls du noch keinen Kiel-Pass oder Seniorinnenpass hast, kannst du diesen problemlos beantragen und die Kieler-Woche-Gutscheine direkt vor Ort mitnehmen. Wende dich dazu bitte an das Kiel-Pass-Büro/Seniorinnenpassbüro im Neuen Rathaus (Andreas-Gayk-Straße 31, Eingang Fabrikstraße). Der Kiel-Pass wird montags von 9 bis 14 Uhr, dienstags von 12.30 bis 15 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 15.30 Uhr ausgegeben. Senior*innenpässe können mittwochs und donnerstags von 9 bis 12 Uhr beantragt werden.

Was passiert mit den Gutscheinen nach der Kieler Woche 2023?

Falls du deine Gutscheine während der Kieler Woche nicht nutzen kannst, kein Problem! Vom 26. Juni bis 31. August kannst du nicht verwendete Gutscheine im Welcome Center Kieler Förde (Stresemannplatz 1-3) gegen KielGutscheine im gleichen Wert eintauschen. Diese sind dann drei Jahre lang bei über 80 Partnern in Kiel und Umgebung einlösbar, darunter Gastronomie, Einzelhandel und Freizeitaktivitäten. Der Teilhabegedanke ist uns wichtig, daher ermöglichen wir Menschen mit geringem Einkommen durch finanzierte Gutscheine die Teilnahme an der Kieler Woche. Das Amt für Soziale Dienste freut sich, dazu beizutragen, erklärt Amtsleiter Arne Leisner.

Sichere dir jetzt deinen Kieler-Woche-Gutschein und erlebe unvergessliche Momente während des Mitmach-Events in Kiel. Verpasse nicht diese großartige Chance, Teil der Kieler Woche zu sein und dabei von den exklusiven Gutscheinen zu profitieren. Hol dir deine Gutscheine ab dem 6. Juni an der Infothek im Amt für Soziale Dienste oder beantrage gleich deinen Kiel-Pass oder Seniorinnenpass im Kiel-Pass-Büro/Seniorinnenpassbüro. Nutze die Gutscheine, um kulinarische Köstlichkeiten und spannende Attraktionen während der Kieler Woche zu genießen. Und falls du nicht alle Gutscheine einlösen kannst, tausche sie im Welcome Center Kieler Förde gegen KielGutscheine ein und entdecke damit eine Vielzahl von Möglichkeiten in Kiel und Umgebung.

Alle Informationen zum Kiel-Pass gibt es unter www.kiel.de/kielpass. Mehr zum Senior*innenpass steht unter www.kiel.de/aelterwerden.