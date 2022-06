(Bild: LH Kiel)



Es ist soweit! Mit dem Soundcheck beginnt der inoffizielle Teil der Kieler Woche 2022 bereits am Freitag, den 17. Juni. Wir haben dir hier einmal eine Handvoll Tipps zusammengestellt.

Laut gegen Nazis mit NO SUGAR

Beim „Soundcheck“ am Freitag, 17. Juni, stehen unter dem Motto „Laut gegen Nazis“ die Garage-Glam-Punk-Band No Sugar sowie die Rap-Acts Bush.Ida und Döll auf der Jungen Bühne. Gefördert und unterstützt wird der Abend durch das Beratungsnetzwerk gegen Rechtextremismus, durch Anstatt e. V. und durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie Leben!“.

Freitag, 17. Juni ab 19.30

Eröffnung Pirate World

Immer frisch zubereitet gibt es neben herrlich frisch gezapftem Weizen und Pils vom Fass noch weitere Bierspezialitäten unserer Brauerei. Leberkäs, Brezeln, hausgemachte Crepes, Knobi-Baguettes, Scampis, Calamares und Fischbrötchen, Champignon-Pfanne und natürlich die deftige Brat- und Currywurst mit Pommes runden das kulinarische Programm ab. Alle Standbetreibenden sind handverlesen und haben sich durch ihre herausragende Qualität bei uns bewährt.

NEU in diesem Jahr: Es gibt auch lecker Met!

Freitag, 17. Juni ab 11 Uhr

Weltmusik mit Fördeblick

Die Kiellinie verläuft zwar gänzlich am Wasser, jedoch eröffnet sich am FördeBlick des Landtags

eine neue Sichtebene. Die Gegebenheiten der Landtagsstufen integrieren sich mit unseren baulichen Ergänzungen hervorragend in das Treiben der Kieler Woche.

Funsport für alle am Bootshafen

Wer im OCEAN Funpark die angesagtesten Trendsportarten auf dem Wasser ausprobieren möchte, benötigt einen gültigen Personalausweis für die Anmeldung und muss volljährig oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Ein Handtuch und eine Badehose sind mitzubringen, Neoprenanzüge, Neoprenschuhe sowie Prallschutzwesten und Helme werden vom Wassersportzubehörhersteller ION vor Ort kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das Ausprobieren aller im OCEAN Funpark angebotenen Wassersportarten ist natürlich kostenlos (mit Ausnahme des Flyboards), allerdings gilt für eine Teilnahme die Null-Promille-Grenze.

Freitag, 17. Juni von 14-19 Uhr

