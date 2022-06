Hunderte Menschen erwarteten ein farbenfrohes Spektakel am Nachthimmel beim Night Glow über dem Nordmarksportfeld. (Bild: KIELerleben Redaktion)

Die Vorfreude auf die Kieler Woche 2022 war riesig und so lockte das Sommer- und Segelfestival schon am Eröffnungswochenende mehr als eine Million Besucher:innen in die Landeshauptstadt.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer freut sich über den gelungenen Auftakt: „Wir hatten ein tolles Wochenende bei sehr gutem Wetter am Freitag und Sonnabend. Die ersten Festivaltage zeigen, dass die Kieler-Woche-Fans das Feiern nicht verlernt haben und wir eine gute Balance aus gesunder Vorsicht und ausgelassenem Beisammensein gefunden haben.“

Hoher Besuch zur Eröffnung

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Ulf Kämpfer (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Bündnis 90/Grüne) eröffneten die Kieler Woche 2022. (Bild: LH Kiel/Imke Schröder)

Ein Höhepunkt des Auftaktwochenendes war der Besuch von Vizekanzler Robert Habeck. Nach dem Glasen durch Ministerpräsident Daniel Günther gab der gebürtige Schleswig-Holsteiner am Sonnabend, 18. Juni, mit dem Typhonsignal „Leinen los!“ das offizielle Startsignal der Kieler Woche 2022. Beim Eröffnungsempfang im Rathaus wurde verdiente Kieler*innen, die sich ehrenamtlich für den Breitensport engagieren, geehrt. Auch die Marine sorgte mit den Marinekutterregatten für besondere Segelmomente am ersten Wochenende. Zudem lockten beim Open Ship Boote und Schiffe aus zwölf Nationen wieder viele Besucher:innen zum Marinestützpunkt.

Würdigung der Olympischen Spiele

(Bild: LH Kiel/Sascha Klahn)

Sportliche Höhepunkte gab es auch an Land. Anlässlich des 50. Jubiläums der olympischen Segelwettbewerbe 1972 messen sich die Teilnehmer:innen der Kieler-Woche-Olympiade in rund 50 Disziplinen. Am Wochenende standen zum Beispiel der Schietwetter-Cup im Rugby und das Kieler-Woche-Raderennen auf dem Programm.

Der gesellschaftspolitische Höhepunkt der Kieler Woche war auch in diesem Jahr die Verleihung des Weltwirtschaftlichen Preises. Im Haus der Wirtschaft wurden Dr. Dalia Grybauskaitė (ehemalige Staatspräsidentin der Republik Litauen und ehemalige EU-Kommissarin für Finanzplanung und Haushalt), Hans-Julius Ahlmann (Geschäftsführender Gesellschafter der ACO Gruppe) und der Wirtschaftswissenschaftler Ufuk Akcigit (Professor an der University of Chicago) für ihren besonderen Beitrag zu einer auf Eigenverantwortung basierenden, sozial verantwortungsvollen Gesellschaft ausgezeichnet. Der Preis wird von der Landeshauptstadt Kiel gemeinsam mit dem Kiel Institut für Weltwirtschaft und der IHK zu Kiel verliehen.

Bekannte Gesichter

Erste musikalische Topacts wie Max Giesinger, Namika und Malik Harris schon am Freitag beim Soundcheck. Am Wochenende standen mit Gitte Hænning, MC Fitti, Beyond the Black, Tocotronic und dem Friedrich Liechtenstein Trio noch weitere Stars auf den Kieler-Woche-Bühnen. Präsentiert werden die Konzerte unter anderem von den Radiosendern NDR, R.SH, Radio Bob! und delta radio.

(Bild: KIELerleben)

Die Kieler Woche hält noch bis zum 26. Juni ein buntes Programm bereit, das tolle Kieler-Woche-Momente verspricht. Ein besonderer Kulturgenuss ist das Classic-Open-Air am Freitag, 24. Juni, bei dem das Philharmonische Orchester Kiel gemeinsam mit Conchita Wurst auf der Rathausbühne spielt. Unterstützt wird das Konzert – ebenso wie das Hoftheater und die Junge Bühne – vom Kieler-Woche-Förderverein.

Das ganze Programm findet ihr auf der Homepage der Kieler Woche 2022.