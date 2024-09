Eine Radtour am Kanal ist nur eine von viele Möglichkeiten, das sonnige Wochenende zu nutzen. (Bild: Sina Hoyer)

Das Wochenende steht vor der Tür, und der Wetterbericht verspricht Sonnenschein pur über Kiel! Ob ihr den Wind in euren Haaren spüren wollt oder die geheimnisvollen Ecken der Stadt erkunden möchtet – wir haben die perfekten Tipps für euer sonniges Wochenende.

1. Motorrad-Tour entlang der Kieler Förde

Es gibt kaum etwas Belebenderes als eine Ausfahrt auf zwei Rädern unter einem klaren, blauen Himmel. Startet eure Tour am lebendigen Yachthafen und genießt die malerische Route entlang der Kieler Förde. Unterwegs bieten sich zahlreiche Pausen an, um den Blick aufs Wasser zu genießen oder in einem der Strandcafés zu verweilen.

2. True-Crime-Abenteuer mit Kommissar Bergengruen

Am 22. September verwandelt sich die Kieler Altstadt in einen Tatort. Für alle True-Crime-Fans ist die Krimi-Tour mit Kommissar Bergengruen ein Muss. Taucht ein in die Welt der Ermittlungen und entdeckt Kiel aus einer völlig neuen, spannenden Perspektive.

3. Segeltörn auf der Kieler Förde

Mietet ein Segelboot oder schließt euch einer geführten Tour an und setzt die Segel. Auf dem Wasser könnt ihr die frische Brise und die Sonne genießen, während ihr den Blick auf die vorbeiziehende Küstenlinie habt – perfekt, um Stress abzubauen und neue Energie zu tanken.

4. Picknick im Hiroshimapark

Packt eine Decke und einen Korb voller Leckereien und macht euch auf zum Hiroshimapark. Umgeben von Grün, könnt ihr hier mit Familie oder Freunden entspannen, spielen und die kulinarischen Mitbringsel genießen.

5. Fahrradtour am Nord-Ostsee-Kanal

Wer es lieber etwas gemächlicher angehen möchte, kann eine entspannte Fahrradtour entlang des Nord-Ostsee-Kanals unternehmen. Mit der Sonne im Rücken lässt sich der maritime Charme Kiels besonders schön erleben.

Nicht vergessen: Tragt ausreichend Sonnenschutz auf und bleibt hydratisiert, während ihr das herrliche Wetter und die vielfältigen Aktivitäten in und um Kiel genießt. Lasst uns wissen, für welchen Tipp ihr euch entscheidet und teilt eure sonnigen Erlebnisse mit uns!