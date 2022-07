(Bild: The Bay Areas e.V.)

Am Samstag, 30. Juli 2022 startet im Rahmen von „50 Jahre Olympia in Kiel“ der zweite Lighthouse Swim Open Water Kiel.

Nachdem bereits im April 2022 den Schwimmer*innen bei der ersten Auflage des Lighthouse Swim - San Francisco „die Flucht von Alcatraz“ gelungen ist, werden die Sportler*innen auch in Kiel gemeinsam ein Zeichen für den Schutz der Meere setzen. Hierfür reisen, wie bereits zur Premiere im Jahr 2021, erneut einige Teilnehmende aus dem kalifornischen San Francisco in die Landeshauptstadt Kiel. Initiiert vom Verein The Bay Areas e.V. sowie Schimmer:innen aus Kiel und San Francisco im Rahmen der Städtepartnerschaft, ist das Freiwasserschwimm-Event kein Wettkampf, sondern steht ganz unter dem Motto „Schwimmen für saubere Meere“.

Stadtrat Christian Zierau wird den Lighthouse Swim Open Water Kiel am Vorabend feierlich eröffnen. Danach geht es am Samstagmorgen für alle Aktiven auf der Hafenvorfläche beim Olympiazentrum Kiel-Schilksee zur Einschreibung und direkt am Strand beim Fähranleger an den Start: Geschwommen wird ab ca. 10 Uhr auf zwei Strecken: Der Beach-Track, für den sich bislang rund 90 Schwimmer:innen angemeldet haben, führt auf 4 km von Schilksee entlang der Steilküste bis kurz vor den Friedrichsorter Leuchtturm an den Falkensteiner Strand.

Begleit-Paddler:innen gesucht

Es werden noch Begleit-Paddler:innen gesucht! Anmeldung ist noch bis zum 28.07.2022 unter: www.lighthouse-swim.de/anmeldung möglich.