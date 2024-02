Gemeinsam für einen guten Zweck: Mithilfe von Spenden-Konzerten sammelten Musiker*innen, die Sparkassen, der Paritätische Wohlfahrtsverband, Kinderschutzbund und ISH rund 40.000 Euro. (Bild: falkemedia Regional)

Im Rahmen der „Home for Christmas”-Konzerte in Schleswig-Holstein sammelten die Sparkassen in Schleswig-Holstein, der Paritätische Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein, der Kinderschutzbund Landesverband Schleswig-Holstein und die Investitionsbank Schleswig-Holstein gemeinsam mit Musiker*innen Spenden für die Initiative EinfachHelfen.SH.

Eine berührte Stimmung herrschte am 31. Januar 2024 bei der finalen Spendenübergabe der Benefizkonzerte „Home for Christmas”. Die eingebrachte Spendensumme von 40.000 Euro ist durch die Zusammenarbeit aller Akteur*innen entstanden. „Es ist nicht unbedingt eine natürliche Allianz – verschiedene Menschen sind für dieses Projekt zusammengewachsen. Das ist ein sehr schönes Erlebnis und macht das alles sehr besonders.” fasst Michael Saitner, Vorstand des Paritätischen Schleswig-Holstein, die Stimmung zusammen.

Konzertmusik für den guten Zweck

Die zentrale Rolle bei den Weihnachtskonzerten „Home for Christmas” spielten die Blues-Musiker Marc Breitfelder und Georg Schroeter, der Keyboarder Markus Schröder und die Soulsängerin Maya Mo. „Für viele Konzertbesucher – und auch für uns Musiker – gehören die Weihnachtskonzerte bereits zur Weihnachtstradition”, sagt Marc Breitfelder. Seine Kolleg*innen stimmen ihm zu: Die Konzerte seien immer einzigartige Momente. Maya Mo erzählt: „Was ich besonders wahrgenommen habe, ist, dass wir alle für eine gute Sache unterwegs sind. Das Herzblut war bei allen Beteiligten zu spüren.”

Aufmerksamkeit für Kinderschutz

Ein weiterer positiver Effekt der Konzerte: Vor Konzertbeginn wurde dem Publikum der Spendenzweck erklärt. Die Ortsverbände des Kinderschutzbundes hatten so die Möglichkeit, sich vorzustellen, aufmerksam zu machen auf Defizite und Mängel und zu erklären, wie die Spendengelder helfen. Irene Johns, Vorsitzende des Kinderschutzbund Landesverbandes Schleswig-Holstein, erzählt von einer ganz besonderen Atmosphäre bei den Konzerten. „Die Leute sind für das Thema Kinderschutz sensibilisiert worden und nachdenklich nach Hause gegangen. Das hat Wellen geschlagen!“ Nach den Konzerten seien Ortsvertreter*innen oder Pastor*innen der verschiedenen Veranstaltungsorte bewegt auf die Kinderschutzbund-Vertreter*innen zugegangen. „Viele wollten mehr darüber wissen und auch in ihrer Ortschaft das Engagement stärken,” erzählt Irene Johns. Ein toller, zusätzlicher Gewinn für die Initiative.

Zusammensetzung der Spendensumme

Oliver Stolz, Präsident des Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein (SGVSH) und Erk Westermann-Lammers, Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) geben Einblick in die Spendenerlöse. Neben den zwei Euro pro Ticket, die die Musiker*innen aus ihren Erlösen gespendet haben, wurden in der Roten Trude (rotes Spenden-Sparschwein) und auf der Spendenplattform der IB.SH von den Besuchern der Weihnachtskonzerte zusätzlich 11.400 Euro gespendet. Die Spenden aus den Ticketverkäufen wurden von den Sparkassen verdoppelt und der letztlich erzielte Betrag von 38.162 noch einmal auf 40.000 Euro aufgerundet. „Das Bürgerschaftliche Engagement macht Schleswig-Holstein aus!” betont Erk Westermann-Lammers, dem das Spendenziel als Familienvater am Herzen liegt.

Einsatz der Spendengelder

Die Umsetzung der Projekte wird vom Paritätischen Schleswig-Holstein und dem Kinderschutzbund des Landes koordiniert. So kommen die Gelder genau da bei Kindern an, wo sie gebraucht werden. „Das können Schuhe und Lebensmittel oder psychologische Hilfe sein. Oder aber auch ein fahrtüchtiges Fahrrad.” erklärt Irene Johns. Mit der Spendensumme könne man viel Gutes tun und darüber könne sich das gesamte Team jetzt freuen.