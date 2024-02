(Bild: Adobe Stock)

Bei den Abendkursen von inlingua Kiel lernst du Sprachen auf hohem Niveau und mit modernsten Methoden. Die perfekte Adresse, um deine sprachlichen Jahresvorsätze zu verwirklichen.

Fließend Sprachen lernen

Ob Englisch für den Beruf, Französisch für die Liebe oder Spanisch für den nächsten Urlaub: Mit einer Fremdsprache erweiterst du nicht nur deinen Horizont, sondern lernst gleichzeitig, dich im entsprechenden Kulturkreis sicher zu bewegen. Denn bei inlingua Kiel lernst du nicht nur Vokabeln und Grammatik, sondern erwirbst immer auch interkulturelle Kompetenz. Dabei kannst du zwischen intensivem Einzeltraining und kommunikativen Kleingruppenkursen wählen.

Dieses Jahr wirklich

Mit den guten Vorsätzen ist das ja so eine Sache, aber die eigenen Sprachkentnisse aufzufrischen ist wirklich mal eine sinnvolle Idee. Die Vorteile liegen klar auf der Hand und mit einem Lern-Buddy, den du vielleicht schon im Freundeskreis findest oder spätestens im Kurs bei Inlingua, lernt es sich gleich viel leichter.

Auf sicherem (Sprach-)Terrain

In den Abendkursen von inlingua lernst du Schritt für Schritt, dich in der Fremdsprache mit der von dir angestrebten Gewandtheit sicher auszudrücken. Schwerpunkte des Trainings sind mündliche Ausdrucksfähigkeit und Hörverständnis. inlingua bietet diese Kurse auf allen Stufen von Anfänger*innen bis zur Konversationsgruppe an.

Bei Vorkenntnissen machst du ganz einfach den kostenlosen Einstufungstest auf der Website und vereinbarst einen Termin mit dem Berater*innenteam, das dir die Vielzahl der Kurse zeigt. Alle weiterführenden Infos zu Kursen und Übersetzungen findest du unter www.inlingua-kiel.de oder unter Tel.: 0431 / 98 13 80.

inlingua machts dir leicht

Kostenlose Probestunde & kostenloser Einstufungstest auf der Website.