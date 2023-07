Mit der Sprachschule inlingua am Alten Markt in Kiel lernt ihr neue Sprachen im Handumdrehen. (Bild: Getty Images)

Bei inlingua in Kiel gibt es eine Menge Änderungen. Wir zeigen euch, womit das Team vor Ort jetzt voll durchstartet!

Die Räumlichkeiten bei inlingua Kiel wurden komplett digitalisiert. Das bedeutet, dass nun jede*r Trainer*in einen Smart TV und ein iPad hat, mit denen sie arbeiten können. Mitgebrachte Hausaufgaben der Teilnehmenden können so zum Beispiel abfotografiert und direkt auf den SmartTV projiziert werden. Auch crossmediales Sprachtraining ist damit einfach umsetzbar: Dank Videos, Bildern, Präsentationen, PDFs und Spielen macht Lernen so gleich noch mehr Spaß. Durch die digitalen Möglichkeiten ist hybrides Sprachtraining nun fester Bestandteil.

Bei Verhinderung – einfach online teilnehmen

Ist ein*e Teilnehmer*in mal verhindert, kann er oder sie ganz einfach per Zoom-Meeting zum Kurs vor Ort zugeschaltet werden. So verpasst ihr keine Stunde mehr und bekommt via Bildschirm alles mit, was sich auch vor Ort im Raum abspielt. Sprachtraining macht so dank modernster Methoden noch mehr Spaß und ist unkomplizierter als je zuvor. Wir finden: So muss Sprachenlernen 2.0 sein!

Mir gefällt das Training bei Inlingua super, weil man in kleinen Teams entspannt und in lockerer Atmosphäre sehr viel spricht und so die neue Sprache schnell lernen kann.

Silke Einfeld, Kursteilnehmerin

