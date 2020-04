0

Diese Folge dreht sich um die Maskenpflicht in Schleswig-Holstein, politische Themen, die während der Corona-Pandemie in das Hintertreffen geraten. Zu Gast sind „Omas gegen Rechts“, die gerade jetzt ihre Stimmen erheben.

Zu Gast sind Gudrun Knehler und Marion Förster von den OMAS GEGEN RECHTS. Sie erklären uns, was die Initiative auszeichnet, warum ihre Engagement so wichtig ist und was sie gerade während der Krise beschäftigt.

