Bereits nach einer Woche haben alle Teilnehmenden eine erstaunliche Strecke zurückgelegt. (Bild: Adobe Stock)

Seit gut einer Woche radelt Kiel gemeinschaftlich und sammelt fleißig Kilometer – dabei könnte in diesem Jahr erstmals ein besonderer Rekord geknackt werden.

„Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren“ – das wusste schon John F. Kennedy und das wissen auch die vielen Kieler*innen, die sich in der ersten Aktionswoche für das STADTRADELN 2023 registriert haben. Bis Montagfrüh, 11. September, haben sich bereits fast 5.000 Fahrradfreund*innen angemeldet, deutlich mehr als im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt.

Schon fast die Hälfte geschafft!

Die Teilnehmer*innen haben in den ersten sieben Tagen mehr als 410.000 Kilometer erradelt. Damit ist Kiel auf einem guten Weg, bis zum 24. September die Eine-Million-Kilometer-Marke zu knacken. Ziel des deutschlandweiten Wettbewerbs STADTRADELN ist es, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurücklegen. Auch in diesem Jahr treten dabei wieder Städte und Stadtteile, Regionen und Kommunen, Teams und Einzelpersonen gegeneinander an.

Jeder Kilometer zählt

„Zum fünften Mal bin ich Teamkapitänin der Stadtverwaltung der Landeshauptstadtkiel und jedes Jahr sind wir mehr geworden“, sagt die Pressesprecherin der Landeshauptstadt Kiel, Kerstin Graupner. „Das Motto ist: Jeder Kilometer zählt – ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Sport oder zum Einkaufen. Radfahren ist gut für die eigene Gesundheit, macht Spaß und nützt der Umwelt. Machen auch Sie mit und aktivieren Sie Freund*innen, Verwandte, Nachbar*innen und Kolleg*innen. Eine Million Kilometer in drei Wochen – das ist eine Herausforderung, aber gemeinsam schaffen wir das!“

Kieler Stadtverwaltung gut vertreten

Die Stadtverwaltung geht dabei mit gutem Beispiel voran. Mehr als 100 Teilnehmende aus dem Rathaus haben sich bereits registriert. Und es werden noch mehr: Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist am Ende der ersten Woche eingestiegen. Bürgermeisterin Renate Treutel tritt ebenso in die Pedale wie Sozialdezernent Gerwin Stöcken. Stöcken verzichtet dabei drei Wochen lang weitgehend aufs Auto – auch für dienstliche Termine.

Registriere dich hier

Alle Interessierten können sich auch nach dem Start weiterhin für das STADTRADELN 2023 registrieren. Anmelden ist ganz einfach: Unter www.stadtradeln.de/kiel kann man einem schon bestehenden Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Die Registrierung dauert nur wenige Minuten. Die App zum Tracken der Kilometer findet man im App-Store oder bei Google Play unter dem Titel „STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima“.

Alle Informationen zum STADTRADELN 2023 und die Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.stadtradeln.de/kiel.