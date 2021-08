(Bild: Laura Nickel / Klima-Bündnis )

0

Holt die Fahrräder aus dem Keller, Helm auf und los geht’s! Vom 6. bis zum 26. September ist Kiel zum siebten Mal Teil der Aktion „Stadtradeln“. Die Prämisse ist simpel: 21 Tage lang so viele (Alltags-)Wege wie möglich mit dem Fahrrad zurücklegen.

Es geht darum ein Zeichen zu setzen – für den Klimaschutz und eine bessere Fahrradinfrastruktur. Dieses Jahr soll die Eine-Million-Kilometer-Marke geknackt werden. Das Ergebnis der Aktion außerdem Aufschluss über die Fahrradfreundlichkeit der Stadt geben und zeigen, wie viele Menschen bereits mit dem Rad unterwegs sind. Auf diese Weise sollen auch Kommunalpolitiker*innen dazu angehalten werden, aus der Zweirad-Perspektive zu erfahren, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Die Geomar-Direktorin Prof. Dr. Katja Matthes ist dieses Jahr Kieler Stadtradeln-Star und übernimmt somit dem Staffelstab von OB Ulf Kämpfer, der diese Aufgabe im letzten Jahr übernommen hatte. Die Übergabe erfolgt am 6. September um 14:30 auf dem Schlossplatz. Danach geht es um 16 Uhr los mit der City Ride, einer 15 km langen Fahrradtour durch Kiel.

Radeln für den guten Zweck

Die Aktion hat außerdem einen gemeinnützigen Hintergrund: Wenn 6000 Teilnehmer*innen und eine Million Kilometer erreicht werden, gehen 500 Euro an das Projekt „Oli radelt“ und 500 Euro an die Klinikclowns. Ein toller Grund, sich auf den Sattel zu schwingen und loszuradeln! Mitmachen können alle, die in Kiel wohnen, arbeiten, in einem Verein sind oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Ihr könnt euch ganz einfach einem Team anschließen oder ein eigenes gründen. Anmeldungen unter www.stadtradeln.de/kiel.