„Wacht auf, wacht auf, ihr Kinderlein, es wird nun wohl bald Frühling sein. Da reckt und streckt die kleine Schar und fährt sich durch das wirre Haar.“ Wie die Wurzelkinder sind auch wir Nordlichter aus dem Winterschlaf erwacht und haben schon Mitte März die ersten warmen Sonnenstrahlen gierig in uns aufgesogen.

Wir haben den dicken Daunenmantel gegen die luftigere Übergangsjacke getauscht, die Fahrräder frühlingsfit gemacht und am Eröffnungstag der Eisdielen stundenlang in der Schlange ausgeharrt, um die ersten kalten Kreationen der Saison zu verputzen.

Saisoneröffnung ist auch in den Locations, die uns in den kommenden Monaten mit Drinks, Snacks und bestem Blick versorgen: Zantopps Sommerhaus, die Seebar oder das Strandhotel in Strande sind nur einige der Orte am Wasser, an denen wir nun besonders gerne verweilen. Die Füße im Sand, ein Getränk in der Hand und den Sonnenuntergang aus nächster Nähe: was kann es Schöneres geben? (Ab Seite 88)

Wenn wir gerade mal nicht draußen unterwegs sind – denn ab und zu arbeiten wir ja auch – dann stecken wir seit Kurzem in unseren neuen Büroräumen direkt am Exer. Aus diesem Grund haben wir das lebendige Viertel mal etwas genauer unter die Lupe genommen und möchten euch ab Seite 46 unsere neue Nachbarschaft vorstellen. Wusstet ihr, dass der „Exerzierplatz“, wie der gesamte Stadtteil ja eigentlich vollständig heißt, von 1744 bis 1846 von dänischen und deutschen Garnisonstruppen zum Exerzieren genutzt wurde? Seit 1904 findet hier der Wochenmarkt statt und lockt auch heute noch jeden Mittwoch und Samstag mit regionalen Produkten und unverwechselbaren Flair. Auch wir verbringen nun wöchentlich unsere Mittagspausen hier und möchten euch einige der Stände besonders ans Herz legen. Welche das sind, lest ihr ab Seite 54.

Ruft dann mal irgendwann der Feierabend und der Weg an die Waterkant erscheint in dem Moment zu weit, können wir von nun an den Sonnenuntergang auch vom Parkhausdeck über unserem Büro genießen – mit Panoramablick über Kiel-City.

Wir wünschen euch einen tollen Start in die Freiluftsaison!