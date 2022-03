Stella liebt und lebt ihren Job: kreativ, abwechslungsreich und das alles in einem familiären Kieler Betrieb. (Bild: KIELerleben)

(Bild: KIELerleben)

(Bild: KIELerleben)

0

Stella Heitmann hat 2020 den Kieler Maler-und Lackierbetrieb „frisch gestrichen“ übernommen. Wie es ist, als Frau in einem traditionsreichen Handwerksbetrieb das Sagen zu haben, hat sie uns bei einem interessanten Gespräch erzählt.

Vor einigen Jahren zog es die gebürtige Nordfriesin mit kurzem Zwischenstopp über Sylt, wo sie ihre Lehre zur Malerin und Lackiererin als Innungsbeste abschloss, nach Kiel. Hier fing sie bei Olaf Timms „Malermeister Olaf Timm – frisch gestrichen GmbH“ als Gesellin an. Heute ist sie Geschäftsführerin des Betriebs, beschäftigt derzeit sieben Gesellen und zwei Azubis und macht nebenberuflich den Meister. Das finden wir schon ziemlich stark! „Ich selbst sehe mich als starke Persönlichkeit, weil ich mich als Frau auf dem Bau durchgesetzt habe, immer motiviert bin und Lust habe, Neues zu lernen und vor allem: zu vermitteln. Ich bin sehr willensstark, dabei aber ein sehr fairer Mensch und gebe jeder und jedem eine Chance – unabhängig von Nationalität, Vorgeschichte oder sexueller Orientierung.“

(Bild: KIELerleben)

Blöde Sprüche auch mal kontern

Sich als Frau auf dem Bau durchzusetzen, klingt ziemlich anstrengend. Doch die 33-Jährige beklagt sich nicht. Die meisten doofen Sprüche habe sie während ihrer Lehrzeit bekommen, meist, wenn es um körperliches Arbeiten ging. „Als ob man als Frau nicht anpacken könnte“, sagt sie und verdreht dabei die Augen. Stella konnte das. Sie lernte außerdem, ihre Meinung zu vertreten, bei blöden Sprüchen zu kontern und ganz nebenbei zu zeigen, was sie drauf hat, auch – und vor allem – menschlich. Im Betrieb kommt ihr das zugute. Streng und stark, dabei sanft und immer mit einem offenen Ohr: „Als Chefin will ich wissen, was meine Jungs beschäftigt. Zu mir können immer alle kommen, egal, wo der Schuh drückt.“ Eine starke Frau sei nicht nur die, die im Vordergrund steht und präsent ist, sondern auch diejenige, die andere unterstützt oder im Hintergrund etwas bewegt.

(Bild: KIELerleben)

Vorbild für viele Frauen

Aktuell hat sie leider keine weiblichen Azubis, doch Stella hofft, dass sich das ändert: „Vielleicht wollen mehr junge Frauen die Ausbildung beginnen, wenn sie wissen, dass es eine Chefin gibt.“ Die meisten Frauen sind deutlich kreativer, haben ein gutes Auge für das Gesamtkonzept und sollten die Chance nutzen, dies auf dem Bau zu zeigen, findet sie. Und das unabhängig von den Meinungen anderer: „Eine starke, unabhängige Frau zu sein heißt für mich, dass du Glück in dir selbst findest und in dem was du tust.“