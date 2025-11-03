V.l.: Die Studio-Kino-Betreiber Dennis Jahnke und Matthias Ehr nehmen die Auszeichnung vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, entgegen. (Bild: Andrea Fabry)

0

Das Studio Filmtheater Kiel zählt offiziell zu den besten Programmkinos Deutschlands – und erhält gleich zwei begehrte Bundespreise.

Anzeige

Große Ehre für das traditionsreiche Studio Filmtheater am Dreiecksplatz: Bei der Verleihung der Kino- und Verleihprogrammpreise des Bundes im Schauburg Filmtheater Karlsruhe wurde das Kieler Kino mit der zweithöchsten Auszeichnung in der Kategorie „Jahresfilmprogramm 2024“ geehrt. Damit gehört es erstmals zu den fünf besten Kinos des Landes.

Neben dem Hauptpreis erhielt das Studio Filmtheater zudem erneut eine Auszeichnung für sein außergewöhnlich vielfältiges Kurzfilmprogramm. Kinobetreiber Matthias Ehr und Dennis T. Jahnke zeigten sich begeistert: „Zum ersten Mal den zweiten Platz zu erreichen, ist eine großartige Anerkennung unserer Arbeit.“

Insgesamt wurden 238 Filmtheater und drei Verleiher für ihre kulturelle Programmgestaltung ausgezeichnet. Das Preisgeld von über zwei Millionen Euro soll die künstlerische Vielfalt des deutschen Films und die Rolle der Kinos als lebendige Kulturorte weiter stärken. Auch das Kieler Traum-Kino durfte sich über eine Auszeichnung freuen – für sein starkes Kinder- und Jugendfilmprogramm.