Bereit für eine filmische Entdeckungsreise? Am Donnerstag, den 22. Februar, um 18 Uhr lädt das Molfseer Freilichtmuseum zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung ein.

Im Rahmen dieser Veranstaltung, die im Jahr100Haus stattfindet, habst du die Chance, den fesselnden Dokumentarfilm "Mythos im Meer" zu erleben und anschließend in einen direkten Austausch mit den Schöpfern des Films, Claus Oppermann und Sven Bohde, zu treten.

Material von Urlaubern und Einheimischen auf Sylt gesichtet

Der Film wirft die Frage auf, was Heimat wirklich bedeutet, und erforscht, wie Heimatbilder sich formen und mit touristischen Impressionen vermischen. Durch das sorgfältige Sichten und Digitalisieren von über 300 Filmrollen, die von Einheimischen und Urlaubern der Insel Sylt stammen, konnten Oppermann und Bohde ein neues Werk erschaffen, welches die Vergänglichkeit der Insel und der Amateurfilme selbst einfängt.

Ganz persönliche Sylt-Eindrücke

"Mythos im Meer" lädt zu einer bewegenden Reise durch die Vergangenheit Sylts ein, mit Aufnahmen, die zwischen 1928 und den 1990er Jahren gemacht wurden und bedeutende Augenblicke auf ganz persönliche Weise festhalten. Dieser Dokumentarfilm ist nicht nur eine Hommage an die beliebte Nordseeinsel, sondern auch ein kulturelles Gedächtnis, das bewahrt werden möchte.

Die Veranstaltung bietet die seltene Gelegenheit, Einblick in die filmische Aufarbeitung und Wiedergabe von Sylts kulturellem Erbe zu erhalten. Die Moderation des Abends sowie die Expertise hinter der Kamera und im Schnitt liegen in den Händen der beiden Filmemacher selbst.

Wir empfehlen, vorab einen Platz zu reservieren, da nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern zugelassen werden kann. Die Anmeldung erfolgt unter der Telefonnummer +49 (0) 431 65966 22 oder per E-Mail an service@landesmuseen.sh. Für eine Teilnahmegebühr von 4 € (zuzüglich Museumseintritt) bist du dabei!