Der Raubüberfall ereignete sich bereits am 7. Juni. Dennoch sucht die Polizei Kiel weiterhin nach Zeugen. (Bild: falkemedia Regional/Kristina Kröger)

4

Am Mittwoch, dem 7. Juni 2023, ereignete sich am Abend ein brutaler Raubüberfall im Stadtteil Gaarden in Kiel, der die Menschen in Aufregung versetzte. Nun benötigt die Polizei die Mithilfe der Kieler Bevölkerung, um die Täter zu ermitteln

Vier junge Männer griffen einen 27-jährigen Mann an, schlugen und traten auf ihn ein, um sein Smartphone zu stehlen. Doch damit nicht genug, sie zwangen ihr Opfer unter Androhung eines Messers, in ihr mitgebrachtes Fahrzeug zu steigen. Die entsetzliche Tat nahm eine weitere Wendung, als sie zu einem abgelegenen Feldweg fuhren und dann in die Wohnung des Geschädigten eindrangen, um auch noch seine geliebte Spielekonsole zu rauben. Diese räuberischen Verbrechen haben die Kriminalpolizei Kiel auf den Plan gerufen, die nun nach Zeugen sucht, die helfen können, die Täter zu identifizieren.

Gegen 20:00 Uhr befand sich das Opfer eigenen Angaben zufolge zu Fuß auf dem Weg vom Stoschstraße in Richtung des Sport- und Begegnungsparks. Dort wurde es von den vier Tätern gestoppt und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Da das Opfer jedoch kein Geld bei sich trug, wurde es von den Tätern brutal angegriffen, geschlagen und getreten. Inmitten dieser gewalttätigen Auseinandersetzung stahlen die Täter das Handy des Opfers. Im Park befand sich zu dieser Zeit auch ein älteres Paar, das unglücklicherweise Zeuge des Geschehens wurde. Möglicherweise aus Furcht, entdeckt zu werden, und um ihren kriminellen Plan fortzusetzen, zwangen die Täter das Opfer unter Vorhalt eines Messers, in einen schwarzen VW Golf, der in der Nähe der Gleise stand, einzusteigen. Anschließend fuhren sie gemeinsam zu einem abgelegenen Feldweg, kollidierten dort mit einem Metallgitter und setzten ihre Misshandlungen gegen das Opfer fort, indem sie erneut auf es einschlugen und eintraten. Zum Abschluss ihres grausamen Raubzugs begaben sie sich alle zusammen mit dem Auto zur Wohnadresse des Geschädigten in der Stoschstraße. Von dort entwendeten die Täter eine Spielekonsole und verschwanden in unbekannte Richtung.

Drei der Täter werden als südländisch aussehend beschrieben, während der vierte Täter eher deutsch oder polnischer Abstammung sein soll. Ein Täter soll kräftig gebaut sein, während ein anderer schlank ist. Das Alter aller Täter wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt.

Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus in Kiel gebracht.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel bittet dringend Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, sich zu melden. Besonders wichtig sind Informationen von dem älteren Paar, das sich zum Tatzeitpunkt im Park aufgehalten hat. Außerdem werden Personen gebeten, die seit dem Abend des 7. Juni 2023 einen schwarzen VW bemerkt haben, bei dem der linke oder rechte Kotflügel beschädigt ist, sich unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.