Der Tag der offenen Moschee findet traditionell am 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) statt, um die Zugehörigkeit zu verdeutlichen. (Bild: Ahmadiyya Muslim Jamaat Kiel)

Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, laden die Islamischen Gemeinden in Kiel dich wieder zum Tag der offenen Moschee ein. Entdecke die Vielfalt des Islams und lerne die muslimische Gemeinschaft in deiner Stadt besser kennen.

Auch dieses Jahr bieten die Moscheen in Kiel ein abwechslungsreiches Programm an, das dir die Möglichkeit gibt, mehr über den Islam zu erfahren und die muslimische Kultur zu erleben. Der Tag der offenen Moschee steht nicht nur für Offenheit und Dialog, sondern auch für die Integration und Zugehörigkeit der Muslime in Deutschland.

Programm in der Habib Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde

Islamausstellung – Eine islamische Zeitreise

Von 10 bis 18 Uhr kannst du in der Habib Moschee in der Flintbeker Straße 7 eine faszinierende Ausstellung besuchen, die dich auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Islams mitnimmt. Erfahre mehr über die Entstehung des Islams und die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die die Friedenslehre des Islams in der modernen Zeit verdeutlicht und visuell erklärt.

Vortrag – "Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt – Nahostkonflikt im Fokus"

Ein besonderes Highlight ist der Vortrag um 13:00 Uhr zum Thema "Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt – Nahostkonflikt im Fokus". Nutze die Gelegenheit, dich über dieses brisante Thema zu informieren und dich in der anschließenden offenen Fragerunde mit den Referenten auszutauschen.

Boxenstopp für Rad-Sportler

Wenn du an diesem Tag eine Radtour planst, mach doch einen Zwischenstopp bei der Habib Moschee. Hier kannst du dich mit Erfrischungsgetränken stärken und eine kurze Pause einlegen, bevor du deine Fahrt fortsetzt.

Programm im Islamischen Zentrum As-Salam

Das Islamische Zentrum As-Salam in der Dietrichstraße 2 bietet von 12 bis 18 Uhr ebenfalls ein vielfältiges Programm an.

Integration von Muslimen in Deutschland

Erfahre an diesem Stand mehr über die Integrationsarbeit der Moschee. Informiere dich über den Aktivitätenplan und die wichtige Rolle der Muslime im deutschen Alltag. Hier findest du auch Kontaktmöglichkeiten und Informationen zur Social Media Präsenz der Moschee.

Aqida – Woran glauben Muslime eigentlich?

Tauche ein in die Glaubenswelt des Islams und lerne die sechs Säulen des Iman sowie die fünf Säulen des Islams kennen. Erfahre, was Tauhid bedeutet und wie Muslime ihre Pflichten leben.

Feminismus im Islam

Ein weiteres spannendes Thema ist die Rolle der Frauenrechte im Islam. Lass dir erklären, warum muslimische Frauen ein Kopftuch tragen und welche Rechte sie haben. Nutze die Gelegenheit, bei einem Hijab-Umstyling selbst einmal ein Kopftuch auszuprobieren.

Konvertierte erzählen – Islam (er)leben!

An diesem Stand berichten Konvertierte von ihrer Reise zum Islam, den Herausforderungen im Alltag und den Veränderungen, die der Glaube in ihrem Leben bewirkt hat.

Kulinarische Köstlichkeiten und Henna-Tattoos

Genieße an unserem Essensstand eine Auswahl an warmen Getränken, Kuchen und Gebäcksorten. Lass dir am Henna-Stand kunstvolle Henna-Tattoos auf Hände oder Arme malen.

Moscheeführungen

Erfahre bei einer Führung mehr über die Architektur und die religiöse Bedeutung des Islamischen Zentrums As-Salam. Unsere Guides stehen dir für Fragen zur Verfügung und vermitteln dir grundlegendes Wissen über den Islam und die muslimische Kultur.

Weitere Moscheen in Kiel Neben der Habib Moschee und dem Islamischen Zentrum As-Salam stehen dir auch die folgenden Moscheen jederzeit offen: Kieler Große Moschee, Elisabethstraße 6 Al-Djîlâniyy Moschee, Jägerstraße 7 Zentrum Moschee BIG, Alte Lübecker Chausee 19 Mettenhof Moschee, Jütlandring 143 Mevlana-Moschee, Karlstal 42 Selimiye-Moschee, Karlstal 30

Nimm dir am 3. Oktober die Zeit, die muslimische Gemeinschaft in Kiel näher kennenzulernen und Brücken der Verständigung zu bauen. Wir freuen uns auf deinen Besuch!