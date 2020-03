0

Während die Türen des Theaters geschlossen bleiben müssen, bespielt das Thalia in den nächsten Wochen die digitale Bühne. Geschichten, Einblicke und Theater zu Zuhause.

Mit einem ganz eigenen Format reagiert Regisseur Antú Romero Nunes auf die Corona-Krise. Die Proben seiner Inszenierung „Ode an die Freiheit. Ein Triptychon nach Schiller“, die am kommenden Samstag am Alstertor Premiere haben sollte, wurden von dem Filmemacher Martin Prinoth begleitet, der nicht nur das Geschehen auf der Bühne, sondern auch die Ausnahmesituation dokumentiert, in der sich das Team kurz vor Schließung des Theaters befand. Der dokumentarische Film „Maria Stuart. Ode an die Freiheit 1“ mit Karin Neuhäuser in der Titelrolle und Barbara Nüsse als Elisabeth I. wird am 28. März um 19 Uhr als Online-Premiere der Website des Thalia Theater gezeigt. Dazu gibt es ein interaktives Nachgespräch auf Instagram (@ThaliaTheater).

„Als klar wurde, dass wir nicht mehr weiterproben können, haben wir schnell das Format geändert und einfach mit der Kamera weitergemacht. Da sowieso keiner weiß, was normale Proben eigentlich sind, war es total in Ordnung, einfach den Rahmen zu verändern. Auf der Bühne wird es dann wieder anders. In der neuen Zeit.“ (Antú Romero Nunes)

Teil 2 des Schiller-Triptychons, „Wilhelm Tell“, steht eine Woche später, am Samstag, den 4. April auf dem digitalen Spielplan. Der dritte Teil, „Kabale und Liebe“, konnte aufgrund der aktuellen Situation nicht mehr fertiggestellt werden. „The Rest Is Missing“ heißt folgerichtig das Format, das mit „Maria Stuart“ startet und jeden Abend um 19 Uhr fortgesetzt wird – mit neu entstehenden Formaten und Aufzeichnungen aus dem reichhaltigen Archiv des Theaters, die jeweils 24 Stunden online zu sehen sind. Was fehlt? Vor allem die reale Begegnung mit dem Publikum, das so aber wenigstens am Bildschirm mit dem Theater in Verbindung bleiben kann. „The Rest Is Missing“ zeigt aktuelle Repertoire-Vorstellungen, Highlights aus den vergangenen Spielzeiten und berühmte Inszenierungen aus den 80er, 90er und Nuller-Jahren.

Auch Thalia International wird auf die digitale Bühne verlegt: Anstelle des geplanten Gastspiels „Barocco“ ist am 2. April „Tote Seelen“ von Nicolaj Gogol zu sehen, ebenfalls in der Regie von Kirill Serebrennikov als Gastspiel des Gogol Center, Moskau, wo die Theater auch Corona bedingt geschlossen sind: From Moscow With Love. Im Austausch zeigt das Gogol Center zur gleichen Zeit online die Thalia-Produktion „Faust I“ (Regie Nicolas Stemann), die am 29. März bereits in Hamburg gestreamt wird.

Poesie-Ambulanz greifen Ensemble und Mitarbeitende des Thalia Theater ins Bücherregal und lesen, um den Poesie-Notstand in diesen schwierigen Zeiten zu beheben. Ob Goethe oder Heine, die Großen und die Kleinen, Bekanntes oder nie Gehörtes - Poesie hilft! Schon seit Anfang der Woche sind unter #thaliadigital einige andere Formate auf der Website und in den Sozialen Medien zu sehen. Für die kontinuierlich wachsendegreifen Ensemble und Mitarbeitende des Thalia Theater ins Bücherregal und lesen, um den Poesie-Notstand in diesen schwierigen Zeiten zu beheben. Ob Goethe oder Heine, die Großen und die Kleinen, Bekanntes oder nie Gehörtes - Poesie hilft!

Programmübersicht

#thaliadigital: The Rest Is Missing

Ab 28. März, täglich um 19 Uhr auf thalia-theater.de/restismissing , danach für 24 Stunden verfügbar

Sa, 28. März 2020 | Premiere

Maria Stuart. Ode an die Freiheit 1

Ein Triptychon nach Friedrich Schiller

Regie Antú Romero Nunes Regie Antú Romero Nunes

So, 29. März 2020

Faust I

von Johann Wolfgang von Goethe

Regie Nicolas Stemann von Johann Wolfgang von GoetheRegie Nicolas Stemann

Premiere Faust I+II 30. September 2011

Mo, 30. März 2020

Faust II

von Johann Wolfgang von Goethe

Regie Nicolas Stemann von Johann Wolfgang von GoetheRegie Nicolas Stemann

Premiere Faust I+II 30. September 2011

Di, 31. März 2020

Dantons Tod

von Georg Büchner

Regie Jette Steckel von Georg BüchnerRegie Jette Steckel

Premiere 21. April 2012

Mi, 1. April 2020

Der Tartuffe

nach Molière

nach der Übersetzung von Benno Besson und Hartmut Lange, Fassung Dimiter Gotscheff nach Molièrenach der Übersetzung von Benno Besson und Hartmut Lange, Fassung Dimiter Gotscheff

Regie Dimiter Gotscheff

Premiere in Salzburg 29. Juli 2006 / Premiere in Hamburg 27. September 2006

Do, 2. April 2020 | Gastspiel Gogol Center, Moskau

Tote Seelen (Мёртвые души)

von Nikolaj Gogol

Regie Kirill Serebrennikov von Nikolaj GogolRegie Kirill Serebrennikov

Premiere 5. Januar 2014

Russisch mit englischen Übertiteln, empfohlen ab 16+

Fr, 3. April 2020 | Wiederholung

Maria Stuart. Ode an die Freiheit 1

Ein Triptychon nach Friedrich Schiller

Regie Antú Romero Nunes Ein Triptychon nach Friedrich SchillerRegie Antú Romero Nunes

Sa, 4. April 2020 | Premiere

Wilhelm Tell. Ode an die Freiheit 2

Ein Triptychon nach Friedrich Schiller

Regie Antú Romero Nunes Ein Triptychon nach Friedrich SchillerRegie Antú Romero Nunes

So, 5. April 2020 | Premiere

Hyperion

oder der Eremit in Griechenland

von Friedrich Hölderlin

Jens Harzer und Ensemble Resonanz von Friedrich HölderlinJens Harzer und Ensemble Resonanz

Lesung mit Musik