Neben dem Musical My Fair Lady, welches am 6. Mai startet, sorgt das Theater Kiel für ein buntes Programm während der Modellphase. (Bild: Theater Kiel)

0

Nach vielen Wochen und Monaten können Kieler*innen endlich wieder ins Theater. Ab dem 19. April bis zum 30. Mai 2021 startet ein spannendes Programm für das Modellprojekt.

Um eine Wiedereröffnung der Kulturstätten in Kiel während der Corona-Pandemie zu ermöglichen, hat sich das Theater Kiel im Rahmen der schleswig-holsteinischen Modellprojekte beworben und das mit Erfolg. Mit einem breit gefächerten Programm bestehend aus allen fünf Bereichen: Oper, Ballett, Philharmonisches Orchester, Schauspiel und Junges Theater, hat sich das Theater als Modellprojekt beworben und wurde damit ausgewählt. Kultusministerin Karin Prien und Generalintendant Daniel Karasek gaben die guten Neuigkeiten für Kulturschaffende bei einer Pressekonferenz im Landeshaus bekannt.

Bei dem Programm ist für jede*n etwas dabei

Gespielt wird in den Standorten Opern- und Schauspielhaus sowie im Konzertsaal am Kieler Schloss. Das Junge Theater im Werftpark verlegt seine Produktionen ins Schauspielhaus, da der Saal im Jungen Theater zu klein ist für aktuelle Hygienevorschriften.

Neben bereits bekannten Produktionen aus dem Herbst 2020 sind folgende Premieren geplant:

»Der Vetter aus Dingsda«, Operette von Eduard Künneke, am Dienstag, 20. April im Opernhaus

»Bin nebenan. Monologe für Zuhause« von Ingrid Lausund, am Freitag, 23. April im Schauspielhaus

»Herzensstücke«, Ballett von Yaroslav Ivanenko, am Samstag, 24. April im Opernhaus

»Stepping Forward #Junge Choreograf*innen«, Tanzabend, am Mittwoch, 28. April im Opernhaus

»Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)« von Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield, am Samstag, 8. Mai im Schauspielhaus

Gastspiel-Premiere »Dirk Schäfer: Hinter den Wölfen«, am Donnerstag, 13. Mai im Schauspielhaus

»Anatevka«, Musical von Jerry Bock, am Sonntag, 30. Mai im Opernhaus

Philharmonisches Konzert am 25. und 26. April sowie am 09. und 10. Mai

Wiederaufnahme von „Seine Braut war das Meer und sie umschlang ihn” von Andreas Marber am 22. April im Schauspielhaus

Wiederaufnahme des Musicals „My fair Lady” am 06. Mai im Opernhaus

Mit diesem Spielplan möchte das Theater Kiel zeigen, dass ein regulärer Spielbetrieb unter den Corona-Bedingungen möglich ist.

Hygienekonzept und weitere Maßnahmen erforderlich

Um allen Gästen einen sicheres Schauspiel- und Theatererlebnis zu ermöglichen, sind selbstverständlich auch hier Maßnahmen erforderlich: die Konzertkarten sind nur in Verbindung mit einem negativen Covid-19 Test gültig, der zu Vorstellungsbeginn nicht älter als 24 Stunden sein darf. Außerdem muss die gesamte Vorstellung über eine Maske getragen werden und die Zuschauer*innen verpflichten sich dazu, einen Fragebogen zum aktuellen Gesundheitszustand sowie eine Publikumsbefragung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur auszufüllen.

Vorverkauf ein wenig anders als sonst

Der Vorverkauf für die erste Woche der sechswöchigen Testphase startet am Mittwoch, den 14. April um 10 Uhr online sowie telefonisch statt. Die Vorverkaufskassen werden am Samstag 17. April wieder für den Publikumsverkehr geöffnet und ab da an gelten die regulären Öffnungszeiten. Für jede weitere Woche startet der Vorverkauf dann auch immer am Mittwoch der Vorwoche um 10 Uhr.

Weitere Infos findet ihr unter: https://www.theater-kiel.de/