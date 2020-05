Sebastian Kreuzer widmet in seiner Drehscheibe im Stream dem Widerstandskämpfer Sylvin Rubinstein (Bild: Sunshine Seeds/GettyImages)

Der 8. Mai 1945 ist ein besonderes Datum, nicht nur der deutschen Geschichte. Das Ende des Zweiten Weltkrieges jährt sich zum 75. Mal. Aus diesem Anlass arrangiert das Ensemble des Werftparktheaters eine besondere Vorstellung.

Anlässlich dieses Gedenktages hat sich das Junge Theater im Werftpark dazu entschieden, den Soloabend „Tanz des Lebens“ über den jüdischen Widerstandskämpfer Sylvin Rubinstein aufzuzeichen und als Stream zur Verfügung zu stellen. Sie zeigen den 2017 als so genannte „Drehscheibe“ zur Premiere gekommenen Abend am Freitag um 19.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal. Als Drehscheibe bezeichnet das Werftpark-Theater die Solo-Stücke der Ensemblemitglieder.

Ensemblemitglied Sebastian Kreuzer widmet seinen Drehscheiben-Abend Widerstandskämpfer Sylvin Rubinstein. Vor dem Zweiten Weltkrieg trat Rubinstein mit seiner Zwillingsschwester europaweit als Flamencopaar auf. Im Holocaust wurde seine jüdische Familie ermordet und Rubinstein verschrieb sich dem Kampf gegen den Nationalsozialismus. Er versteckte jüdische Kinder und übte Attentate auf Nationalsozialisten aus – geschminkt und in Frauenkleidern. Die Premiere von „Tanz des Lebens“ feierten wir bereits am 29. März 2017 im Jungen Theater im Werftpark.

Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Streaming des Küstenkidskonzerts „KRABBEN“ am Sonntag, 10. Mai 2020 um 11 Uhr. Dieses ca. 40-minütige Konzert für die ganze Familie steht ab der Ur-Sendung bis zum 24. Mai auf dem YouTube-Kanal zur Verfügung und animiert zum Mitmachen und Malen.

Das Theater freut sich im Nachgang über gestaltete Einsendungen zu dieser (beinahe) echten Rittergeschichte per Mail oder Post an presse@theater-kiel.de oder Theater Kiel, Pressestelle, Rathausplatz 4, 24103 Kiel.