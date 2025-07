(Bild: Adobe Stock)

Die TNG Stadtnetz GmbH zählt zu den besten Internetanbietern Deutschlands. Das zeigt der aktuelle CHIP-Vergleichstest. Hinter dem Erfolg steht jahrelange Arbeit, die sich nun auszahlt.

Der Weg zu einem der Top-Anbieter führt über Verlässlichkeit, Tempo und Engagement – genau diese Eigenschaften bescheinigt das Technikmagazin CHIP dem Kieler Telekommunikationsanbieter TNG. Im aktuellen Vergleichstest, veröffentlicht im Mai 2025, erzielt das Unternehmen die Gesamtnote 1,64 für Schleswig-Holstein.

Ausschlaggebend für das starke Abschneiden sind laut CHIP die konstant hohen Geschwindigkeiten, niedrigen Latenzen und die zuverlässige Einhaltung versprochener Leistungen. Auch die Preisgestaltung bewertet das Magazin als fair.

Glasfaser-Initiative zeigt Wirkung

Besonders in Schleswig-Holstein zeigt sich, wie sehr sich der frühe Fokus auf Glasfasertechnologie gelohnt hat. In Kiel und den angrenzenden Städten und Gemeinden ist der Ausbau fast vollständig abgeschlossen. Private Haushalte und Unternehmen profitieren dort bereits von schnellen, stabilen und zukunftssicheren Internetverbindungen.

Auch in anderen Regionen von Nordfriesland über die Südermarsch, die Mittlere Geest, Südangeln, Ostholstein, Probstei und Eckernförde sind die TNG-Tarife verfügbar. Für TNG ist der Erfolg im Vergleich der Internetanbieter kein Zufall, sondern das Ergebnis einer langfristig angelegten Strategie. Bereits vor über einem Jahrzehnt begann das Unternehmen mit dem Glasfaserausbau, zu einem Zeitpunkt, als andere noch abwarteten.

Vom Regional- zum Qualitätsanbieter

Das Engagement lohnte sich: TNG ist längst kein reiner Regionalanbieter mehr. Neben dem Heimatmarkt in Schleswig-Holstein betreibt das Unternehmen heute auch eigene Glasfasernetze in Hessen und Baden-Württemberg und baut sie konsequent weiter aus. Und so wurde TNG im großen Vergleichstest von CHIP auch als bester Internet-Anbieter in Hessen ausgezeichnet.

Die Bewertungen durch CHIP bestätigen: TNG hat sich nicht nur als zuverlässiger Anbieter etabliert, sondern auch als Vordenker in Sachen Digitalisierung. Der Erfolg von heute ist das Resultat einer klaren Vision und konsequenter Arbeit über viele Jahre hinweg.

Mit seinem Engagement für flächendeckenden Glasfaserausbau leistet TNG damit einen wichtigen Beitrag zur digitalen Infrastruktur in Deutschland und bleibt dabei ein starker Partner auf dem Weg in die vernetzte Zukunft.