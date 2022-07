Schon die nonna sagte, es sei besser overdressed als underdressed zu sein!

Jeden Monat zeigen wir ein:n Kieler:in, die in Sachen Mode einen eigenen Kopf hat. Dieses Mal: Die 26-jährige Medea, die ihren italienischen Wurzeln alle Ehre macht.

Wahl-Kielerin Medea weiß gar nicht genau, warum, aber sie ist irgendwie immer gerne elegant gekleidet. „Vielleicht kommt das von meiner Nonna, meiner italienischen Omi, die mir schon mit vier Jahren eingeflößt hat, es sei besser overdressed als underdressed zu sein“, vermutet sie. Medeas Outfits sind deshalb – egal, ob sie zum Supermarkt geht, sich mit Freund:innen auf einen Kaffee trifft oder irgendwohin ausgeht – immer durchdacht. „Gerade im Sommer sind bei mir luftige Kleider und Hosen angesagt, zum Beispiel mein blaues Maxikleid mit Blumenmuster.“ Die Mode-Redakteurin zieht es zu allerlei Anlässen an: mit weißen Turnschuhen ins Büro, mit Laptoptasche zu Terminen, in der Freizeit mit Sandalen, manchmal auch einfach über den Bikini am Strand. Ein echt praktischer und sommerlicher Allrounder! „Durch die Länge verleiht es mir den nötigen Touch Drama – denn ich bin schließlich stolze Halbitalienerin – und es ist gleichzeitig super lässig und easy zu kombinieren.”

Medea, 26 Jahre