Am legendären Glasflügel präsentiert Peter C. Frank gemeinsam mit seiner Band am 4. Januar 2026 die großen Hits und verborgenen Schätze von Udo Jürgens. Die Tribute-Show „Melodien eines Lebens“ bringt den unverwechselbaren Sound des Jahrhundertkünstlers live nach Kiel.

Udo Jürgens live erleben – als Hommage

Udo Jürgens gilt als einer der größten Entertainer und Songschreiber des 20. Jahrhunderts. Mit Liedern wie „Mit 66 Jahren“, „Alles im Griff“ oder „Buenos Dias Argentina“ hat er Generationen begeistert. In der Udo Jürgens Tribute-Show „Melodien eines Lebens“ erweckt Sänger und Musiker Peter C. Frank gemeinsam mit seiner hochkarätigen Liveband diese zeitlosen Klassiker erneut zum Leben – live, authentisch und voller Emotionen.

Das Herzstück: Udos legendärer Glasflügel

Ein besonderes Highlight der Show ist der legendäre gläserne Flügel, der einst eigens für Udo Jürgens gebaut wurde. Dieses ikonische Instrument verleiht dem Konzert nicht nur einen einzigartigen Klang, sondern auch eine unverwechselbare visuelle Note. In Kombination mit exklusiven, teils unveröffentlichten Bildwelten von Udos langjährigem Fotografen entsteht ein Show-Erlebnis mit Gänsehautgarantie.

Musik, die berührt – Band und Dramaturgie

Neben den größten Hits werden auch selten gespielte Lieder präsentiert, die echte Liebhaber*innen begeistern. Unterstützt wird die Show durch die dramaturgische Handschrift von Wolfgang Hofer, Udos Erfolgs-Textdichter, der an über 100 seiner Lieder mitwirkte. Damit erhält der Abend eine Tiefe, die weit über ein gewöhnliches Tribute hinausgeht.

Peter C. Frank selbst widmet sich seit 2015 intensiv der Musik von Udo Jürgens und gilt inzwischen als einer der herausragendsten Interpreten seines Werks. Zusammen mit seiner Band – erfahrenen Musiker*innen, die schon mit Größen wie Roger Cicero oder Bill Ramsey auf der Bühne standen – sorgt er für einen unverwechselbaren Sound, der nah am Original bleibt und dennoch seine eigene Energie entfaltet.

Ein Abend voller Erinnerungen und Emotionen

Die Udo Jürgens Tribute-Show in Kiel verspricht ein Konzerterlebnis voller Glanz, Nostalgie und Emotionen. Besucher*innen können sich auf zwei Stunden voller Musik freuen – mit Hits, die Geschichte geschrieben haben, und einem Finale, das mit dem berühmten „Bademantel-Moment“ den Kultstatus perfekt macht.

Ein Muss für alle Fans von Udo Jürgens und ein unvergesslicher Abend in Kiel!

