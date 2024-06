Klaus Teske, Rotary Club Kiel, und Pit Horst, Freunde- und Förderverein des UKSH, (vor dem Lkw, in der Mitte), Prof. Dr. Dieter Kabelitz, Rotary Club Kiel (stehend, rechts daneben) und Dr. Hryhoriy Lapshyn, Klinik für Chirurgie, Campus Lübeck,... (Bild: UKSH Kiel)

Am 30. Mai startete der 25. Hilfstransport des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) Richtung Ukraine, beladen mit medizinischen Hilfsmitteln im Wert von 66.000 Euro. Besonderer Fokus lag dabei auf der Ausstattung von zwei Kinderkrankenhäusern in Tschernihiw und Lwiw mit essentiellen Geräten für die Behandlung krebskranker Kinder.

Die Auswahl der Hilfsgüter, darunter Infusionspumpen, tragbare OP-Lampen und Mikroskope, erfolgte in enger Abstimmung mit den Einrichtungen vor Ort. Möglich gemacht wurde dies durch die Kooperation zwischen dem Rotary Club Kiel und der Initiative „UKSH hilft Ukraine“.

Finanzielle Impulse durch lokale Solidarität

In einer bemerkenswerten Spendenaktion konnte der Rotary Club Kiel zusammen mit seinen Mitgliedern eine Summe von circa 12.000 Euro beisteuern, während aus dem Fonds „UKSH hilft Ukraine“ weitere 54.000 Euro für den Kauf diese wichtigen Ausrüstung beigesteuerte wurden. Prof. Dr. Dieter Kabelitz, ein ehrenamtlicher Direktor vom Institut für Immunologie am UKSH und Rotary-Mitglied, koordinierte die Aktion. Durch die direkte Verbindung zu den Kinderkliniken in der Ukraine, die von Doktorand Mikhail Goncharov eingeleitet wurde, konnten Kooperationen vertieft und die Hilfe auf direktem Wege den Betroffenen zugeführt werden.

Zusätzliche Unterstützung durch renommierte Partner

Neben den Spenden der Rotarier und des UKSH wurden auf dem Transport zusätzliche Hilfsgüter von namhaften Spendern mitgesendet. Die Firma Dräger sorgte für Zubehör für Atemgeräte im Wert von 140.000 Euro, wobei sich das Unternehmen seit Kriegsbeginn mit Sachspenden von fast 1,5 Millionen Euro einsetzte. Die Fördergemeinschaft kinderherzen e.V. fügte neun Paletten an Zubehör für Herz-Lungen-Maschinen hinzu, insgesamt hat kinderherzen e.V. Hilfsgüter im Wert von über 377.000 Euro beigesteuert.

Dankbarkeit und Aufruf zur fortgesetzten Hilfe

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH, hob die Bedeutung des Zusammenhalts in schweren Zeiten hervor und drückte seine Dankbarkeit gegenüber allen Förderern aus. Das UKSH hat seit März 2022 systematische Unterstützung für Menschen in der Ukraine mobilisiert, woraus eine beeindruckende Gesamtspendensumme von über 6,6 Millionen Euro und 28 Lieferungen von medizinischen Hilfsgütern entstanden ist.

Dr. Hryhoriy Lapshyn, leitender Chirurg am UKSH und Mitglied des „UKSH hilft Ukraine“-Teams, betonte die hohe Bedeutung des gemeinsamen Engagements und Pit Horst, Leiter Fundraising am UKSH, dankte für das landesweite Spenden und rief zur fortwährenden Unterstützung auf.

UKSH: Ein Ort der Heilung und Chancen

Das UKSH hat nicht nur materielle Hilfe in die Ukraine entsandt, sondern auch bereits über 6.100 ukrainische Patienten sowohl ambulant als auch stationär versorgt. Darüber hinaus bietet es ukrainischen Pflegekräften, zusammen mit ihren Familien und Angehörigen, durch spezielle Integrationsprogramme berufliche und persönliche Perspektiven in Deutschland.