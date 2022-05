Am 14. Mai spielen The Nordic Fiddler Bloc und JusToto im Kulturforum und im Luterbeker.

0

Multikulti Wer kennt sie nicht, die Nr. 1 Hits der US-Super-Rockband TOTO? Doch TOTO ist so viel mehr.

Die Musik umfasst das Spektrum von Jazz über Pop und Rock bis zu Heavy-Rock. Nun macht sich die Band JusToto daran, das Material des legendären Originals würdig und mit Seele live auf die Bühne zu bringen. Am 14. Mai sind sie im Lutterbeker zu Gast, Tickets sind für 12 Euro erhältlich. 2013 entstand in Kopenhagen die Idee, die Faszination westafrikanischer Musik in der Tradition des Fela Kuti mit denen des unnachahmlichen Bassisten Charles Mingus zu verbinden. Davon inspiriert spielen The KutiMangoes ihren ganz eigenen Mix aus Afrobeat, Electric Jazz, Soul und Blues. Mit drei Bläsern, einem Fender Rhodes, Schlagzeug und Percussion zählen die Dänen zum Heißesten, was der Afro-Jazz derzeit zu bieten hat. Und das beweisen sie am 22. Mai im Lutterbeker, Tickets kosten 28 Euro.

14. Mai • Lutterbeker

The Nordic Fiddler Bloc

Ihre Jam-Sessions zeigten, dass sie nicht nur einen ganz besonderen Klang erzeugen können, sondern auch einen einzigartigen musikalischen Reichtum besitzen. Ein Klang, der durch die Verwendung von Standardfiedeln, Oktavgeige, Bratsche und Hardanger-Geige die Zuhörer:innen vermuten lässt, mehr einem Streichensemble als nur einem Trio zu lauschen. Esbjörn Hazelius und Johan Hedin spielen und singen die schwedischen Folk-Stücke mit Leidenschaft, seltener Leichtigkeit und unbestreitbarer Präsenz – es ist unmöglich, davon unberührt zu bleiben. Es ist eine Einladung, sich auf eine Klang-Reise verschiedenster Facetten zu begeben: innige Töne, überschwängliche Tanzrhythmen, melancholische Weisen. Karten sind am Verkaufstresen der Stadtgalerie Kiel oder online unter www.kiel.de erhältlich.

14. Mai, 20 Uhr • KulturForum Kiel