Brewcomer-Mitarbeiter Björn beantwortet all deine Fragen zum Thema Craftbier. (Bild: Antonia Schmidt/My Boo)

Seit fast zehn Jahren bringen die Jungs von Brewcomer bereits Bier aus Schleswig-Holstein an die Leute, die in Kiel Wert auf einzigartigen Geschmack aus der Region legen. Nun benötigt das Unternehmen deine Hilfe.

Bier ist eines der beliebtesten Getränke – auch in Kiel! Hier lebt Lars Müller seine Leidenschaft für charakterstarke Biere aus, indem er diese mit vielen weiteren Fans teilt. Hochwertige, liebevoll gebraute und neue Biere abseits vom Mainstream anzubieten – dieser Mission hat er sich verschrieben und bietet seit einigen Jahren wahre Delikatessen im Irrgarten der Hopfenkaltschalen in dem Ladengeschäft in der Stiftstraße/ Ecke Jungfernstieg an. Hier findest du ein umfangreiches Biersortiment von leckeren Craft-Bieren, die sich natürlich super als Geschenk auf Parties, Geburtstag oder zum Hochzeitstag der Großmutter eignen. Ebenfalls an Bord sind Frank Schnabel, Maximilian Schay und Jonas Stolzke (beide my Boo & Küstenrad) sowie Christoph Haß (Possehl Gruppe Lübeck).



Erlesene Biere zum Testen

Wer noch neu auf dem Gebiet der Craft-Biere und noch etwas unsicher im Fahrwasser der vollmundigen Kaltgetränke ist, dem steht das Team von Brewcomer beratend zur Seite, um das passende Produkt zu finden. Oder du findest es einfach selbst heraus: Die Bier-Experten vermitteln dir das Wissen rund um die jeweiligen Bierstile. Dabei sind sie nie um eine amüsante Anekdote zu den Brauereien verlegen. Das vielfältige Bier-Universum hält jede Menge spannende Geschichte bereit. An einem Tasting-Abend kommst du in den Genuss, sechs verschiedene Biersorten unterschiedlicher Stile zu probieren. Dabei werden Brot zum Neutralisieren gereicht und selbstverständlich Wasser für zwischendurch. Ein so genanntes Pairing kombinier hingegen zehn verschiedene Biere mit feinen Fingerfood-Variationen. Eine Gruppengröße von maximal zwölf Personen wäre ideal, damit hier jeder in geselliger Runde auf seine Kosten kommt. Diese liegen übrigens bei 45 Euro pro Person. So kann das nächste Firmenevent gefeiert werden oder ihr startet an einem Freitagabend mit der Vielfalt der Biere ins Wochenende.

Vielfalt der Biere genießen

Diese Solidaritätsaktionen sollen dabei helfen, die wertvolle Idee von Brewcomer in Kiel zu unterstützen und so regionale Produkte in den privaten Haushalten einkehren zulassen. „Uns geht es darum, den Kern der Marke zu erhalten, um damit unseren Kundinnen und Kunden weiterhin die Vielfalt der regionalen Produkte anzubieten“, sagt Maximilian Schay, Gesellschafter von Brewcomer. Darüber hinaus erhalten Bierfreunde in ganz Deutschland bald wieder mit der Members Club- Mitgliedschaft regelmäßig besonders spannende und immer neue Sorten direkt ins Haus geliefert. Außerdem findet ihr in dem vollwertigen Onlineshop das riesige Angebot: Von Urstrom aus Flensburg bis zum Anders Ale aus Lübeck – es gibt keinen edlen Tropfen aus der Region, den ihr hier nicht findet und unbedingt probieren solltet. Freie Termine für ein Testing findest du auf der Homepage von Brewcomer unter www.brewcomer.com.