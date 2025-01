(Bild: Olaf Struck, Theater Kiel)

Keine Kinder-Adaption einer bekannten Oper, sondern eine komplette Neuentwicklung für die Kleinsten feierte am Sonntag Uraufführung im Opernhaus.

Nixe Kieliane (Kammersängerin Heike Wittlieb) hat ein Problem: Sie traut sich nicht ins Wasser und redet sich ein, auch so ganz gut durchs Leben zu kommen. Das ändert sich, als eine Muschel die Meerjungfrau um Hilfe bei der Suche nach ihrer verlorenen Perle zu suchen. Genau zur rechten Zeit wird sie von einem Ostseehai (Bass-Bariton Matteo Maria Ferretti) gefunden, der es sich nicht nur zur Aufgabe macht, Kieliane dabei zu helfen, ihre Wasserangst zu überwinden, sondern sich auch anbietet, bei der Suche nach der Ostseeperle zu helfen. Eine schöne Geschichte vom Überkommen von Selbstzweifeln und dem Wert von Freundschaft.

Sopranistin Wittlieb geleitet das (nicht nur junge) Publikum mal ängstlich, mal trotzig, mal humorvoll, aber gesangstechnisch immer auf tadellos hohem Niveau durch die Kinderoper in liebevoll gestalteter Kulisse (Nina Sievers). In Mario Maria Ferretti hat sie einen nicht minder ausdrucksstarken Partner an der Seite, der unter der Regie von Jörg Diekneite zudem noch in zahlreiche Rollen schlüpft und denen einen oder anderen Gag für Klein und Groß parat hat.

Musikalisch begleitet werden die beiden von Simone Kaskel (Flöte), Stefan Grove (Violoncello) und Sara Risch (Violine) unter der Leitung von Thomas Dorsch, der auch als Komponist der rund 50-minütigen Oper fungierte. Das Libretto verfasste mit Dr. Waltraut Anna Lach die Chefdramaturgin Musiktheater am Theater Kiel.

Wer Nixe Kieliane auf ihrer Reise begleiten möchte, hat dazu noch an zahlreichen Terminen bis in den Juni Gelegenheit. Tickets gibt es unter theater-kiel.de, telefonisch unter 0431 – 901 901 sowie an allen Vorverkaufsstellen des Theater Kiel.