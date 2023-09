Ab dem 21. September gibt es bei der Messe für Camping-Fans vieles zu entdecken. (Bild: Caravan und CO )

Vom 21. bis 24. September öffnet die aufstrebende Messe "CARAVAN und CO" erneut ihre Tore auf dem Messegelände in Rendsburg. Das einzigartige Event, das die Welt des Caravaning, Campings und mobilen Reisens mit Festival-Atmosphäre verbindet, findet dort im dritten Jahr in Folge statt.

Sie möchten Ihren „Bulli” mit einer Solaranlage versehen oder spekulieren auf ein neues Vorzelt, vorzugsweise mit Luftkammern? Vielleicht ist es generell mal an der Zeit, den Caravan zu wechseln? Oder möchten Sie umsteigen auf ein Wohnmobil? Dann sind Sie bei der CARAVAN und CO in Rendsburg genau richtig! Die dritte Auflage präsentiert sich größer denn je, da nochmals zusätzliche Flächen auf dem Messegelände aktiviert wurden, um den Ausstellern mehr Platz zu bieten. Mehr als 120 Aussteller aus verschiedenen Bereichen präsentieren eine abwechslungsreiche Mischung, die von Reisemobilen und Wohnwagen bis hin zu individuellen Bulli-Ausbauten, Zubehör, Fahrrädern und sogar Whirlpools zum Mitnehmen reicht.

Specialguest auf der Camping-Messe

Ein Höhepunkt sind die inspirierenden Vorträge renommierter Redner*innen. Unter anderem werden Leonie Müller, Buchautorin und Work & Travel-Enthusiastin, Mathis Ox, erfolgreicher Youtuber aus Eckernförde, der sich auf den Camper-Einbau spezialisiert hat, sowie Dominik Freund von „Freundship”, der mit seinen außergewöhnlichen Fahrzeugumbauten bekannt wurde, das Publikum begeistern.

„CARAVAN und CO" zeichnet sich nicht nur durch eine breite Palette von Aussteller*innen aus, sondern auch durch ein angenehmes Ambiente, das eine entspannte und naturverbundene Atmosphäre schafft. Musikalische Unterhaltung, Fachgespräche und ein Bereich für Kinder sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Die Messe hat sich zu einer einzigartigen Plattform entwickelt, die das ganze Jahr über relevante Inhalte und Beratung im Bereich Caravaning und Outdoor bietet. Zukünftig soll „CARAVAN und CO" auch als Medienmarke und Kompetenzzentrum etabliert werden, um Hersteller, Camper und Interessierte das ganze Jahr über zu unterstützen. Besucher*innen aus nah und fern sind herzlich eingeladen, die dritte Auflage von „CARAVAN und CO" zu erkunden und sich von den neuesten Entwicklungen der Branche inspirieren zu lassen. Informationen und Tickets gibt es auf der offiziellen Website der Messe unter caravan-und-co.de

Buntes Programm

Neben einer großen Auswahl an Fahrzeugen haben Sie auf der Caravan-Messe auch die Möglichkeit, sich in Sachen Van-Ausbau inspirieren zu lassen, an Workshops teilzunehmen und bekannte Influencer*innen der Szene zu treffen. Bei stimmungsvoller Singer-Songwriter-Musik können Sie anschließend den Messetag am gemeinsamen Lagerfeuer ausklingen lassen. Die Freizeitmesse CARAVAN und CO in Rendsburg bringt interessierte Besucher und Aussteller zusammen und verspricht sowohl für erfahrene Camper als auch für Camping-Neulinge vielfältige Angebote und spannende Insights. Weitere Infos findest du auf der Website der CARAVAN und CO!

In diesem Sinne: Auf nach Rendsburg!