Eigentlich zielen Neujahrsvorsätze ja darauf ab, den eigenen Lebensstil umzukrempeln und zu verbessern. Aber wie schön wäre denn mal ein Vorsatz, der das Leben noch weiterer Lebewesen besser macht?

Seit mehr als zehn Jahren zelebrieren Menschen auf der ganzen Welt den Veganuary – also den veganen Januar. Sich einen Monat lang rein pflanzlich zu ernähren, gehört mittlerweile zu einem beliebten Neujahrsvorsatz. Wer sich auf der offiziellen Website von Veganuary anmeldet, erhält 31 Tage lang wertvollen Support für den eigenen veganen Neujahrsvorsatz. Gut zu wissen: Auch wenn der Veganuary schon begonnen hat, ist es nicht zu spät, sich noch anzumelden und mitzumachen. Registriere dich mit nur wenigen Klicks auf www.veganuary.com/mitmachen.

Mitmachen lohnt sich

Die Idee der Kampagne ist, den Einstieg in den veganen Lebensstil so einfach und spaßig wie möglich zu gestalten. Die Veganuary-E-Mail-Serie unterstützt mit News, Fakten, Tipps zu Nährstoffen, Rezepten und budgetfreundlichen Speiseplänen, mit denen sich der vegane Neujahrsvorsatz nicht nur geschmacklich, sondern auch dem Geldbeutel nach planen lässt. Neu ist dieses Jahr der Back to the Roots Mealplan mit extra viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten und Getreide. Zudem nehmen auch Supermärkte wie Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl und Rewe am Veganuary teil – halte dort also unbedingt bei deinem nächsten Einkauf die Augen auf nach veganen Aktionsprodukten.

Vegan essen gehen? Kein Problem!

Auch die Gastronomie macht mit: Ikea, Deutsche Bahn, Backwerk, Ditsch, Domino’s Pizza, Hans im Glück, Peter Pane, Pizza Hut und Subway sind nur einige der teilnehmenden Unternehmen und Ketten. Und on top gibts da ja auch noch einige unserer liebsten Kieler Restaurants und Cafés, die das gesamte Jahr über Veganes auf der Speisekarte haben: