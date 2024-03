Das neue Quartiersteam (v.l.): Lara Kaufmann, Emine Doenmez, Jasmin Zahedi (1. Reihe), Malin Schmidt, Jonas Gabler, Tina Zymni und Nadine Hinz (2. Reihe). (Bild: VZSH)

In Kiel sind Lara Kaufmann (li.) und Tina Zymni unterwegs, um die Einwohner*innen in Mettenhof und Gaarden bei Verbraucherfragen zu unterstützen. (Bild: VZSH)

Gemeinsam mit dem Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz (MLLEV) entwickelte die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein (VZSH) ein Konzept, um Menschen mit wenig Geld in ihrem Konsumalltag zu unterstützen. Diese Offensive ist nötig, weil die Preise für Lebensmittel und Energie in letzter Zeit enorm gestiegen sind.

Eine herausfordernde Zeit

Klimawandel, Pandemie, Energiekrise, Inflation – wenn uns die letzten Jahre eines gezeigt haben, dann, dass auf eine Krise meist eine weitere folgt. Krisen treffen alle in der Gesellschaft, aber unterschiedlich hart: Bei einigen schmälern Krisen vielleicht den Reichtum, den beruflichen Erfolg oder das private Glück. Bei anderen führen Krisen dagegen zum Verlust der Lebensgrundlage, der sozialen Teilhabe und der Selbstbestimmtheit. Die Preissteigerungen der letzten Jahre setzen besonders Menschen unter Druck, die ohnehin mit wenig Geld auskommen müssen. Für sie sind die hohen Kosten, zum Beispiel für Essen und Energie, kaum noch zu stemmen. Es gibt staatliche Unterstützung, doch diese reicht nicht immer. Die Kasse bleibt knapp, das Leben bleibt schwer. Genau hier knüpft die neue Maßnahme der VZSH und des MLLEV an. Im Juli 2023 konnte die Verbraucherzentrale den entsprechenden Zuwendungsbescheid des Ministeriums entgegennehmen: Startpunkt für die landesweite Quartiersarbeit.

Quartiersmitarbeiter*innen unterstützen kostenfrei

Als unabhängige Organisation setzt sich die VZSH für die Rechte und Interessen der Bürger ein, betreibt Verbraucherbildung und pflegt den Austausch mit politischen Entscheidungsträgern. Die Hilfsangebote für Schleswig-Holstein werden in der Landesgeschäftsstelle in Kiel gesteuert und sind für alle Interessierten in den fünf Beratungsstellen in Flensburg, Kiel, Heide, Lübeck und Norderstedt zugänglich. Hier kosten Beratungen regulär 35 Euro. Dank der neuen Förderung des MLLEV kann die VZSH ihr Angebot für Menschen mit geringem Einkommen ausweiten und kostenfrei anbieten. Neben kompetenten Teams in den Beratungsstellen sind geschulte Quartiersmitarbeiter jetzt in ausgewählten Stadtvierteln unterwegs, um direkt und persönlich Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten – etwa bei Vertragsärger, Mahnungen und Inkasso-Verfahren, Haustürgeschäften oder Fakeshops im Internet und natürlich bei Problemen mit der Energieversorgung.

Offene Sprechstunden in vertraulichem Umfeld

Menschen mit geringem Einkommen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden oder vor besonderen Herausforderungen stehen, finden den Weg in die VZSH-Beratungsstellen häufig nicht – manchmal aus Scham oder Unwissenheit, oft aus Geldmangel. Im Rahmen des neuen Programms gehen Quartiersmitarbeiter auf diese Menschen zu und suchen sie in ihrer Lebenswelt auf. Das umfasst offene Sprechstunden, die in den Räumen regionaler Kooperationspartner wie Familienzentren oder Gemeindetreffpunkten und in einem vertraulichen Umfeld stattfinden. Hier können sich die Bewohner der Stadtteile ganz unkompliziert und ohne Termin über viele Themen informieren und beraten lassen. Während Vorträgen, Aktionen, Veranstaltungen und Online-Seminaren vermitteln die Quartiersmitarbeiter weiteres Wissen zu Verbraucherthemen und geben unabhängige Tipps und Handlungsempfehlungen. Unterstützt wird das Quartiersteam von den Fachreferenten in der Geschäftsstelle, etwa aus den Bereichen Recht und Finanzen, Wohnen und Energie, Lebensmittel und Ernährung oder Verbraucherbildung.

„Wenn wir den verletzlichen Teil der Bevölkerung stärken und Vertrauen in öffentliche Institutionen und Hilfsmaßnahmen schaffen, stärken wir damit automatisch die Gesellschaft insgesamt“, so Stephan Göhrmann, Sprecher der VZSH.

Große Nachfrage in allen Orten

Seit Juli 2023 ist viel passiert. Motivierte Mitarbeiter für die Arbeit im Quartier wurden gesucht und gefunden, Strukturen aufgebaut und Materialien konzipiert. Auch das Netzwerk an Partnern in den Stadtteilen ist gewachsen. Allein in Lübeck sind so bereits acht feste Sprechstunden entstanden. Landesweit ist die Nachfrage groß. Es kommen Menschen jeder Altersgruppe, Männer und Frauen. Es kommen Menschen, die in Schleswig-Holstein groß geworden sind oder ein neues Zuhause im Norden gefunden haben. Entgegen vieler Vorurteile sind die Ratsuchenden nicht alle erwerbslos oder Menschen mit Migrationshintergrund. Im Gegenteil: In die Sprechstunde kommt die Seniorin, die ein Leben lang gearbeitet hat, aber deren Rente nicht mehr reicht, um die hohe Stromrechnung zu zahlen. Es kommen Studierende, die auf einen Fakeshop im Internet hereingefallen sind und Geld verloren haben. Es kommt die alleinerziehende Mutter, der ein Gutschein versprochen und ein teures Zeitschriften-Abo untergeschoben wurde. Es kommt die junge Familie, die mit Schimmel in der Wohnung kämpft.

Hilfe zur Selbsthilfe

Die Einwohnerschaft in den Quartieren ist divers und multikulturell. Sie ist aus unterschiedlichen Gründen verletzlich. Doch zeigt sich, dass meist schon das gemeinsame Gespräch Lösungen für viele Probleme hervorbringen kann. Nach dieser Überzeugung handeln die Beratungsteams in den Quartieren. Jeder Hilfesuchende wird offen aufgenommen und individuell betreut. Das kurzfristige Ziel ist die Lösung des akuten Problems. Langfristig sollen die Verbraucher*innen jedoch auch lernen, sich im Konsumalltag besser zurechtzufinden und das eigene Selbsthilfepotenzial auszuschöpfen. Deshalb klären die Quartiersmitarbeiter über Verbraucherrechte, Gesetzesänderungen oder neue Betrugsmaschen auf und geben Tipps zum Geld- und Energiesparen. Durch dieses Wissen sollen die Menschen künftig vorteilhafte Kaufentscheidungen treffen und nachteilige Angebote erkennen.

Starker Verbraucherschutz, starke Gesellschaft

Das Leben mit geringem Einkommen und vielen Preissteigerungen ist schwierig: Schon geringe Mehrkosten aufgrund eines untergeschobenen Vertrags können zu Zahlungsunfähigkeit, Inkasso-Verfahren, negativem Schufa-Eintrag und Vollstreckungsbescheid führen. Diese Abwärtsspirale führt bei vielen Verbrauchern zu Verzweiflung und im Einzelnen sogar zu Resignation und gesellschaftlicher Abkehr.