(Bild: Landeshauptstadt Kiel/Jan Konitzki)

Vereine und Verbände können sich während der Kieler Woche einem breiten Publikum präsentieren.

Die Kieler Woche lebt vom Miteinander. In diesem Jahr werden wieder mehr – auch spontane – Begegnungen beim Segel- und Sommerfestival möglich sein. Zu einem besonderen Treffpunkt für Menschen und Gruppen aus vielen gesellschaftlichen Bereichen wird nach einem Jahr Pause wieder der Ratsdienergarten. Das Kieler-Woche-Büro und das nettekieler Ehrenamtsbüro laden zum dritten Mal gemeinnützige Organisationen, Verbände oder Vereine ein, sich dort zu präsentieren.



Unter dem Motto „Kieler Woche tut gut – engagiertes Kiel stellt sich vor“ haben diese dann die Möglichkeit, kostenfrei über ihre Arbeit zu informieren. Interessierte können sich bis zum 31. Juli per Mail unter ehrenamtsbuero(at)nette-kieler.de bewerben und angeben, an welchem der Kieler-Woche-Tage (4. bis 12. September) sie in der Zeit von 13 bis 18 Uhr vor Ort sein möchten. Das nettekieler Ehrenamtsbüro erarbeitet im Anschluss einen Zeitplan, in dem alle zugelassenen Bewerbungen berücksichtigt werden.



Das Kieler-Woche-Büro stellt ein Zelt, Tische und Prospektständer kostenfrei zur Verfügung. Vor Ort können die Vereine und Verbände eigenes Informationsmaterial auslegen.



Für Fragen steht das nettekieler Ehrenamtsbüro unter Tel.: (0431) 901 55 02 und der E-Mail-Adresse ehrenamtsbuero(at)nette-kieler.de zur Verfügung.



Informationen und Wissenswertes rund um die Kieler Woche gibt es unter www.kieler-woche.de.