Im Sommer gibt es für Zwei- und Vierbeiner am Falckensteiner Strand einige Regeln zu beachten. (Bild: Kielerleben)

Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke locken viele Kielerinnen und Kieler zu einem Strandbesuch ein. Doch dabei gibt es ein paar wesentliche Verhaltensregeln zu beachten.

1. Respektiere die Natur

Um den Falckensteiner Strand in seiner vollen Pracht zu bewahren, ist es von größter Bedeutung, die natürliche Umgebung zu respektieren. Vermeide das Betreten von geschützten Dünenbereichen und anderen empfindlichen Ökosystemen. Nimm deinen Müll mit und entsorge ihn in den dafür vorgesehenen Behältern. Lasse keine Abfälle am Strand zurück, um die Tierwelt nicht zu gefährden.

2. Sicherheit geht vor

Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer Strandbesucherinnen und -besucher sollten immer an erster Stelle stehen. Befolge die Anweisungen der Rettungsschwimmer vor Ort und achte auf Warnschilder oder Hinweise. Schwimme nur in den ausgewiesenen Bereichen und achte auf starke Strömungen. Falls du nicht sicher schwimmen kannst, trage eine Rettungsweste.

3. Respektieren Sie die Privatsphäre anderer

Der Strand ist ein Ort der Entspannung, und jeder Besucher verdient es, seine Privatsphäre zu wahren. Achte darauf, angemessen Abstand zu anderen Strandgästen zu halten. Vermeide es, in der Nähe von Familien oder Gruppen zu spielen, um ihre Ruhe nicht zu stören. Nimm Rücksicht auf andere und vermeide übermäßigen Lärm oder laute Musik.

4. Hundebesitzer: Halten Sie Ihren Hund an der Leine

Für Hundebesitzer*innen ist es wichtig, ihre Vierbeiner unter Kontrolle zu haben. Halte deinen Hund immer an der Leine, um andere Strandbesucher*innen nicht zu stören oder zu verängstigen. Beachte auch die örtlichen Regeln und Vorschriften bezüglich des Hundezugangs zum Strand. Dieser Strandabschnitt ist ein beliebtes Ziel von Vierbeinern und ihren menschlichen Begleitungen - auch Hobbyangler*innen versuchen dort gerne ihr Glück. Die Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe bitten daher um besondere gegenseitige Rücksichtnahme.

5. Gefährliche HInterlassenschaften

So sollten die Angler*innen darauf achten, Fischüberreste wie abgetrennte Fischköpfe oder Innereien vom Strand zu entfernen und mitzunehmen. Auch muss beachtet werden, dass Tiere durch Angelhaken oder Angelschnüre einer Verletzungsgefahr ausgesetzt sind. Hundebesitzer*innen werden gebeten, während der Badesaison ausschließlich den ausgeschilderten Bereich zu nutzen.

6. Parken am Falckensteiner Strand

Wer mit dem eigenen Pkw an den Falckensteiner Strand fährt, sollte Münzgeld dabeihaben. Bis zum 30. September kostet das Parken auf den ausgewiesenen öffentlichen Parkflächen zwei Euro pro Tag. Aktuell kann die Parkgebühr an den Parkscheinautomaten ausschließlich mit Bargeld bezahlt werden. Im Laufe des Sommers folgen die Möglichkeiten zum "Handyparken" und zur Kartenzahlung.