Die ersten Spendenpakete sind beim Welcome Center Kieler Förde bereits eingegangen. (Bild: Kiel-Marketing)

Wenn der erste Schnee die Straßen der Landeshauptstadt bedeckt und der eisige Wind die Kälte verstärkt, beginnt eine besondere Aktion: Kiel-Marketing ruft zur Winterhilfe für Obdachlose und ihre vierbeinigen Gefährten auf.

Die kalte Jahreszeit hat Kiel fest im Griff und bringt für Obdachlose und ihre treuen Vierbeiner harte Zeiten mit sich. Der erste Schnee hat die Stadt in ein Winterwunderland verwandelt, doch für diejenigen, die kein festes Dach über dem Kopf haben, bedeutet dies eisige Nächte und harte Bedingungen. Doch inmitten dieser Herausforderungen gibt es einen Lichtblick: Kiel-Marketing startet erneut die Aktion Winterhilfe, um diesen Bedürftigen eine helfende Hand zu reichen.

Spenden für Vierbeiner im Welcome Center

Seit vier Jahren engagiert sich Kiel-Marketing in Kooperation mit dem nettekieler Ehrenamtsbüro für drei lokale Hilfsprojekte, die sich speziell um Obdachlose und ihre tierischen Begleiter kümmern. Die Spenden-Sammelaktion erstreckt sich vom 1. Dezember 2023 bis zum 29. Februar 2024 und soll Hoffnung und Unterstützung in der kalten Jahreszeit bringen. Das Herzstück dieser Aktion ist das Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz 1-3, wo ab sofort Spenden in offenen Kartons entgegengenommen werden. Jedoch ist Vorsicht geboten: Nicht alle gut gemeinten Gaben sind für die Empfänger geeignet. Unter www.kiel-sailing-city.de/winterhilfe sind alle notwendigen Informationen zu finden, denn es gibt klare Regeln, welche Art von Spenden erwartet werden.

Das kannst du spenden

Haltbare Süßigkeiten, praktische Hygieneartikel, warme Decken und sogar Leckereien für die tierischen Begleiter werden dringend benötigt. Doch Bargeld, leicht verderbliche Lebensmittel sowie Bekleidung sind nicht erlaubt. Das Serviceteam von Kiel-Marketing steht montags bis freitags von 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr sowie samstags von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Welcome Center bereit, um die Spenden entgegenzunehmen und sie den bedürftigen Empfängern zukommen zu lassen.

Überwältigende Teilnahme an Winterhilfe in 2022

Bereits in den vergangenen Jahren konnten über 1.500 Pakete dank der großzügigen Spendenbereitschaft an die Hilfsaktionen verteilt werden. Diese Pakete, gefüllt mit warmen Decken, hygienischen Produkten und kleinen Leckereien, bringen nicht nur Wärme in den eisigen Winter, sondern auch ein Lächeln auf die Gesichter der Empfänger. Die Auslieferung erfolgt durch die geschulten freiwilligen Helfer der Hilfsorganisationen. Die Aktion Winterhilfe ist nicht nur ein Akt der Großzügigkeit, sondern auch ein Zeichen der Solidarität und Menschlichkeit in Kiel. Zusammen können wir einen Unterschied machen und denen helfen, die es in der kalten Jahreszeit besonders schwer haben.

Auf der Website von Kiel-Marketing erfährst du, wie du spenden kannst.