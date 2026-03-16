Beim nächsten Heimspiel am 21. März um 19 Uhr in der Hein-Dahlinger-Halle will das Team nun vor heimischem Publikum noch einmal angreifen. (Bild: Jasper Lorenz )

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Die Volleyballer des Kieler TV haben ihr großes Ziel bereits erreicht: Trotz einer Niederlage am vergangenen Wochenende steht fest, dass die Adler auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga Nord spielen werden.

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Klassenerhalt trotz Niederlage

Ein intensives Volleyball-Wochenende liegt hinter den Männern des Kieler TV. Zunächst ging es für die Adler zum Tabellenschlusslicht Moerser SC, bevor am Sonntag das Auswärtsspiel beim Tabellenführer aus Mondorf auf dem Programm stand.

In Moers hoffte das Team noch, mit einem Sieg den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt zu machen. Am Ende mussten sich die Kieler jedoch mit 0:3 geschlagen geben. Das Ergebnis klingt deutlicher, als es der Spielverlauf tatsächlich war. Besonders die ersten beiden Sätze waren hart umkämpft: Mit 23:25 und 26:28 entschieden die Gastgeber die Durchgänge nur knapp für sich.

Die Partie verlangte beiden Teams alles ab. Die Gastgeber spielten mit großem Einsatz, um ihre eigenen Chancen im Abstiegskampf zu wahren. Gleichzeitig musste Kiel im Verlauf des Spiels zwei wichtige Ausfälle verkraften: Kapitän Erik Niederlücke sowie Diagonalangreifer Daniel D’Árgento verletzten sich und konnten nicht weiterspielen.

Gute Nachrichten für die Adler

Trotz der Niederlage gab es für das Kieler Team schließlich doch Grund zum Feiern. Durch das Ergebnis im Parallelspiel der Konkurrenz aus Münster steht fest: Der Klassenerhalt ist gesichert.

Damit wird der Kieler TV auch in der Saison 2026/27 wieder in der 2. Bundesliga Nord antreten. Besonders hervorgetan haben sich am Wochenende Tim Broshog, der als wertvollster Spieler der Partie ausgezeichnet wurde, sowie Bo Hansen, der die Silber-MVP-Medaille erhielt.

Heimspiel vor eigenem Publikum

Nach den turbulenten Auswärtsspielen freuen sich die Adler nun auf ihr nächstes Heimspiel. Am 21. März um 19.30 Uhr empfängt der Kieler TV seine Gegner in der Hein-Dahlinger-Halle.

Die Fans können sich auf ein engagiertes Team freuen, das nach dem gesicherten Klassenerhalt befreit aufspielen kann – und die Saison gemeinsam mit den Zuschauern in Kiel erfolgreich ausklingen lassen möchte.

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