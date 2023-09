(Bild: falkemedia Regional/Sebastian Schulten)

0

In Kiel gibt es gute Neuigkeiten für alle Verkehrsteilnehmer: Die Bauarbeiten auf der vielbefahrenen Straße B76 verlaufen schneller als erwartet und werden voraussichtlich vor dem ursprünglichen Zeitplan abgeschlossen.

Die zügigen Fortschritte auf der Baustelle lassen auf eine frühere Fertigstellung hoffen, was für Anwohner und Pendler gleichermaßen erfreulich ist. Ursprünglich war geplant, dass die Bauarbeiten auf der B76 noch einige Wochen in Anspruch nehmen würden. Doch dank des engagierten Einsatzes der Bauarbeiter und eines effizienten Baumanagements zeichnet sich nun ab, dass die Arbeiten früher als prognostiziert abgeschlossen werden könnten.

Weniger Verkehrsbelastung

Die beschleunigte Fertigstellung der Baustelle wird zweifellos dazu beitragen, die Verkehrsbelastung zu reduzieren und die Mobilität in der Region zu verbessern. Die Anwohner können sich auf eine raschere Normalisierung des Verkehrsflusses freuen, während Pendler von verkürzten Fahrtzeiten profitieren werden. Die Stadtverwaltung und die Bauunternehmen setzen alles daran, die Baumaßnahmen so reibungslos wie möglich abzuschließen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Qualität der Straße auf höchstem Standard ist. Wir sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen und informieren Sie selbstverständlich weiterhin über den Fortschritt dieser wichtigen Infrastrukturverbesserung.

Ab Mittwoch ist B76 frei befahrbar

Die Nebenfahrbahn der B 76 zwischen An der Kleinbahn und Ostring sowie den Ostring zwischen B 76 und Preetzer Straße hat das Tiefbauamt neu asphaltiert und frisch markiert. Nun können in der Nacht von Dienstag, 26. September, auf Mittwoch, 27. September, die Absperrbaken abgebaut werden. Danach sind alle Fahrspuren wieder frei befahrbar.

Den Abschnitt des Theodor-Heuss-Rings zwischen Friesenbrücke und Barkauer Kreuz konnte das Tiefbauamt allerdings nicht wie geplant asphaltieren. Diese Arbeiten mussten verschoben werden, weil die Bahn ihre Brücken in der Alten Lübecker Chaussee sanieren musste und nicht beide Straßen gleichzeitig gesperrt werden sollen. Die Asphaltierung wird nun in den Herbstferien nachgeholt.

Was dich auch interessieren könnte: