Zwei Tage Lichterparade, festliche Atmosphäre und Geschenkideen mit bis zu 70 % Rabatt – das Designer Outlet Neumünster startet am 7. und 8. November in die gemütlichste Zeit des Jahres. Von Designer-Mode über Accessoires bis hin zu Home & Lifestyle – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Anzeige

Lichterglanz trifft Shoppingvergnügen

Am 7. und 8. November verwandelt sich das Designer Outlet Neumünster in ein funkelndes Winterwunderland. Beim beliebten Winterzauber-Event warten spektakuläre Lichterparaden um 16:30 und 18:30 Uhr, ein stimmungsvoll geschmücktes Center und exklusive Angebote auf die Besucher*innen. Zwischen gemütlichen Cafés und festlicher Musik beginnt hier die Weihnachtsstimmung – ganz ohne Hektik. Wer es Anfang November nicht ins Outlet schafft, hat im Dezember an den drei Samstagen vor Weihnachten erneut die Gelegenheit, die Lichterparade zu erleben.

Zwischen Tüten und Tassen: Gemeinsam genießen, was das Wintershopping so besonders macht. (Bild: Designer Outlet Neumünster)

Mehr als 130 Marken – jetzt mit neuen Stores

Ob hochwertige Wintermode, Geschenkideen oder einfach ein neues Lieblingsstück: Das Center bietet ganzjährig bis zu 70 % Rabatt auf die UVP. Wer Marken liebt, findet bei BOSS, Levi’s, Nike, Tommy Hilfiger oder Copenhagen Studios garantiert das Richtige. Neu mit dabei: Coccinelle mit stilvollen Taschen und Accessoires sowie PME Legend, die für maskuline Looks mit Abenteuergeist stehen.

Wenn Shopping zum Spaziergang durch ein Weihnachtsdorf wird – festliche Atmosphäre aus jeder Perspektive. (Bild: Designer Outlet Neumünster/Lasse Reinhold)

Kulinarischer Genuss & Familienzeit

Heiße Getränke, winterliche Snacks und das wechselnde Foodtruck-Angebot sorgen für Pausen voller Geschmack. Auch für Familien lohnt sich der Ausflug: Zwei Spielplätze, Kiddy Cabs und Hundefreundlichkeit machen den Tag für Groß und Klein besonders entspannt.

Shopping-Freude, die ansteckt: Hier tanzt der Winterzauber durch das Designer Outlet! (Bild: Designer Outlet Neumünster)

Komfort & Service

Wer komfortabel shoppen möchte, profitiert vom Hands-free Shopping Service, Premium-Parkplätzen, E-Ladestationen und einer breiten Auswahl an gastronomischen Angeboten. Das macht das Designer Outlet Neumünster zum idealen Tagesziel in der dunklen Jahreszeit.