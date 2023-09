0

Ein Hauch von Landluft weht vom 6. bis zum 8. Oktober durch die lebendige Kieler Innenstadt! Dann wird der Bauern- und Regionalmarkt das Herz der Stadt erobern und regionale Selbstvermarkter*innen sowie Handwerker*innen präsentieren jeden Tag von 10 bis 18 Uhr ihre landwirtschaftlichen und handgefertigten Schätze.



Ein Spaziergang über den Markt wird zu einer kulinarischen Reise durch die Region. Frisches Obst und Gemüse, duftende Blumen, handgefertigter Käse und feinste Wurstwaren – die Vielfalt ist groß. Die Besucher*innen können sich auf authentische, lokale Aromen freuen, die direkt von den Erzeuger*innen auf den Markt gebracht werden.

Verkaufsoffener Sonntag in Kiel

Für diejenigen, die das Einkaufen lieben, gibt es am 8. Oktober einen zusätzlichen Grund zur Vorfreude, denn an diesem Tag öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen für die stadtweite Sonntagsöffnung „Ich fühl mich Kiel“. So kannst du nach Herzenslust bummeln, einkaufen und die Innenstadt in ihrer ganzen Pracht genießen. Mehr Informationen unter: kiel-sailing-city.de/bauern-und-regionalmarkt