Ein neues Buch rückt vier besondere „Fördefrauen“ in den Fokus. Dabei fördert es viele spannenden Details und Geschichten über die Kielerinnen zu Tage. Wo du das Buch kostenlos bekommst, erfährst du in diesem Artikel.

Natürlich kennen wir Kieler*innen alle die Toni-Jensen-Schule in Dietrichsdorf. Das Lotti-Huber-Haus am Kieler Südfriedhof wiederum ist vielleicht nicht allen so bekannt. Und wer die beiden Persönlichkeiten waren, nach denen die Schule und das Senioren- und Therapiezentrum benannt wurden, und was diese mit Kiel verbindet, da hört es mit dem Wissen dann meistens endgültig auf. Dieses gilt wohl genauso für Aenne Liebreich und Elfriede Kaun, die ebenfalls viel mit unserer Landeshauptstadt verbindet.

Einordnung der Frauen und ihre Leistungen in historischen Kontext

Doch nun können alle Interessierten mehr über die vier prominenten Frauen erfahren. Christiane Buhl und Christian Hoffart haben ihre beeindruckenden Geschichten aufgeschrieben und stellen in ihrem Buch „Fördefrauen“ die politisch aktive Toni Jensen, die Wissenschaftlerin Aenne Liebreich, die Sportlerin Elfriede Kaun sowie den Bühnenstar Lotti Huber vor. Dabei richten sie den Fokus aber nicht nur auf die vier „Kieler“ Frauen, sondern zeigen diese in den Abschnitten „Frauen haben die Wahl“, „Vertriebene Wissenschaftlerinnen“, „Olympische Hoffnungen“ sowie „Frauen auf der Bühne“ in größeren geschichtlichen Kontexten.

"Fördefrauen" kostenlos erhältlich

Das wiederum führt Buhl/Hoffarth zu weiteren historisch bedeutsamen Frauenpersönlichkeiten, was „Fördefrauen“ zu mehr als nur einem „Kiel“-Werk macht. Visuell wird das Buch dazu durch die Illustrationen von Frederike Stauber auf sehr schöne Weise aufgewertet. Das von der Gleichstellungsbeauftragten der Landeshauptstadt Kiel herausgegebene Buch ist im Neuen Rathaus (vierte Etage) kostenfrei erhältlich.



Auf den Spuren der Fördefrauen

Alle, die gern einmal die Wirkorte der „Fördefrauen“ kennenlernen möchten, haben dazu am 2. September von 11 Uhr bis 13.30 Uhr bei einem Stadtrundgang die Gelegenheit. Der Rundgang beginnt und endet in der Innenstadt. Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, bitte im Geschäftszimmer des Referats für Gleichstellung (Sabine von den Driesch, Sabine.vondenDriesch@kiel.de, Tel.: 0431/901 20 56) anmelden.