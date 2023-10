(Bild: Thorsten Koehler)

Jede Woche präsentieren wir dir spannende Veranstaltungstipps, die du besser nicht verpassen solltest. Am kommenden Wochenende hast du wieder die Wahl aus Konzerten, Lesungen und Theater in der Landeshauptstadt Kiel.

Verwirrendes Spiel

Ab dem 20. Oktober • Niederdeutsche Bühne Kiel

Eigentlich wollte Arthur bloß die reiche Witwe Ellen Blankensee abziehen. Doch sein junger Komplize Leon, den er durch Erpressung zu der Tat zwingt, stellt sich bald als der wahre Enkel von Ellen heraus. Was anfangs wie einer der üblichen Enkeltricks aussieht, entpuppt sich als Verwirrspiel. Sind sich die reiche Witwe und der alternde Betrüger schon einmal begegnet? Alles nur Zufall, oder handelt es sich vielleicht um Rache? Nicht nur für die Nachbarin Susann wird es ein unvergesslicher Tag. Zu sehen ab dem 20. Oktober in der Gaunerkomödie „De Enkeltrick“ von Huug van't Hoff unter der Regie von Jörg Diekneite. Bis es so weit ist, kann man noch die Komödie von Stefan Vögel „Op Hart un Neer“ bewundern, wo es um die alles entscheidenden Frage geht: „Schatz, würdest du mir deine Niere spenden?“. Tickets und Spielplan unter www.nbkiel.de. Tickets sind außerdem erhältlich unter Tel.: 0431 / 90 19 01 sowie an der Abendkasse.

Catfish Row

20. Oktober, 19.30 Uhr • Alte Meierei am See, Postfeld

Im Rahmen von HerbstZEIT-KULTourPUR ist das Berliner Trio catfish row – benannt nach der als Schauplatz der Oper „Porgy and Bess“ berühmt gewordenen Straße – am 20. Oktober um 19.30 Uhr zu Gast in Postfeld. Die Band präsentiert in einem Open-Air-Konzert im kleinen Park; der Alten Meierei am See ihre raffinierten Arrangements zu Kompositionen von George Gershwin und in ihrem neuen Programm von Duke Ellington. Catfish row greifen tief in die Kiste der Kompositionen Gershwins und Ellingtons. Pralle Orchester-Arrangements und satte Klavierakkorde werden hier gekonnt auf eine Stimme und zwei Holzbläser reduziert.

Liebesbrief an die Musik

20. Oktober, 20 Uhr • Pumpe, Kiel

Janine Cathrein und ihre eingeschworene Bande leidenschaftlicher Musiker*innen, zusammen bekannt als Black Sea Dahu, kehren mit einem zweiten Longplayer zurück. Orchestral, stürmisch und unvorhersehbar. Die Art und Weise, wie die Musik über die farbigen Linien verschiedenster Genre hinweggeht, erinnert an die Sanftheit einer Berührung und die Freiheit von Basquiats Pinselstrichen. „I Am My Mother“ ist eine Platte über Empathie, Akzeptanz und die Kunst, die Schönheit im nie endenden Tanz zwischen dem Hässlichen und dem Erhabenen zu erkennen. Aber im Grunde ist es ein leidenschaftlicher und offener Liebesbrief an die Musik. Karten sind im Vorverkauf für 26 Euro erhältlich.

Nordward Ho

21. Oktober, 20 Uhr • Spiker, Eckernförde

Am Samstag, den 21. Oktober entern die Küstenrocker „Nordward Ho“ nach Eckernförde. „Nordward Ho“ kommen aus Henstedt-Ulzburg und steht für die ungebrochene Leidenschaft, das Publikum live zu begeistern und mit auf die Rock’n’Roll Fangfahrt zu nehmen. Die Küstenrocker Mike Boller, Mathias Bohnee, Dieter Hahn und Jens-Peter Hahn erzählen mit Charme, Wortwitz und einer kräftigen Prise Ironie in ihren Songs von den Küstenregionen unserer Welt. Küstenrock aus Leidenschaft – das ist schnörkelloser, deutschsprachiger Rock mit eingängigen Harmonien. Weitere Infos gibt es unter www.nordward-ho.de.

Ziel Unendlichkeit?

22. Oktober, 20 Uhr • Pumpe, Kiel

(Bild: Marc Huth)

Infinity verspricht alles und hält nichts. Infinity klingt gut und man kann sich nichts drunter vorstellen. Infinity ist Unendlichkeit. Don’t stop believin‘! Follow your dreams! Gestorben wird, wenn wir tot sind! Nächster Halt – Unendlichkeit! Das neue Programm von Hinnerk Köhn ist wie ein Rausch zwischen Zuckerschock, Kokainmissbrauch und Super RTL auf 120 Dezibel. Es ist wie ein 90er-Jahre-Eurodance-Song, es ist drüber, es ist laut, es ist knallig, es ist irgendwie hängegeblieben und zeitgleich aktuell. Alles kommt wieder. Irgendwie. Irgendwann. Zukunft. An. Infinity. Tickets sind für 19 Euro erhältlich. Mehr Infos unter www.diepumpe.de.