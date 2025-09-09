(Bild: Adobe Stock)

Am 20. und 21. September tummeln sich über der Brasilien-Buhne wieder farbenfrohe Drachen am Himmel. Lies in diesem Artikel, was sich bei dem Event für die ganze Familie im Nordosten von Kiel erwartet.

Drachen steigen lassen macht seit jeher nicht nur Kindern Spaß. Bei wunderschönem Herbstwetter findet am 20. und 21. September am traumhaften Drachen-Spot in Brasilien ein Drachenflugwochenende statt. Zwischen 11 und 16 Uhr wird es bunt am Himmel über Brasilien. Riesige Showdrachen: Teddys, Comicfiguren, Tiere und fantastische Wesen und Formen geben sich ein Stelldichein in luftiger Höhe und werden schon von weit her zu sehen sein. Rundherum gibt es ein attraktives Programm mit vielen Aktivitäten, Speisen und Getränken, jeder Menge Spaß und Bewegung in entspannter Atmosphäre. Der Eintritt ist frei!

20. und 21. September • Strand Brasilien, Kiel