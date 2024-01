Bis tief in den März hinein wird FALSTAFF im Kieler Opernhaus aufgeführt. (Bild: Olaf Struck)

0

Von Jazz über schmissige Indie-Popmusik in der Hansa48 bis zu unterhaltsamen Theaterstücken und Opernaufführungen – in Kiel geht am kommenden Wochenende einiges! Einen Überblick der Tipps aus der KIELerleben-Redaktion findest du hier:

BSC Trio

12. Januar • Prinz Willy

Das ist feiner melodischer Jazz aus Norddeutschland. Die drei Jazz-Musiker Stefan Aschermann, Bernhard Rosendahl und Christian Krauss aus Kiel bieten mit ihren Eigenkompositionen ein dichtes und facettenreiches Zusammenspiel im Sinne des nordischen Jazz. Die leichten und eingängigen Melodien verschmelzen sich mit rhythmischen und harmonischen Elementen zu einer musikalischen Einheit - geschliffen und originell arrangiert. In der Improvisation zeigen die Künstler ihr einfühlsames und gefühlvolles Spiel.

Staring Girl + Deer Anna

12. Januar • Hansa 48

Musik kann etwas Heilendes sein. Kopfhörer auf und rein in ein gemeinsames Gefühl. Ein Mittel gegen Einsamkeit.

Die Hamburger Band Staring Girl schafft mit dem dritten Album „Schräg fällt das Licht“ (2023 erschienen) genau das. In ihren Liedern öffnen sich ganze Welten, durch die Sänger und Songschreiber Steffen Nibbe „vorbei an all den Häusern, all den Bäumen und Plätzen / Vorbei an all den Menschen, die sich lieben und verletzten“ (Parkplatz) führt – in einer Prosa, die nüchtern vom Alltäglichen ausgehend grundsätzliche Fragen stellt.

Auf den 13 neuen Songs wird Nibbes rhythmisch gespielte Gitarre von vertrackten Bassläufen (Frenzy Suhr, Gunnar Ennen), atmosphärischem Schlagzeugspiel (Lennart Wohlt), Klavier- und Orgelklängen (Gunnar Ennen) und vielen elektrischen Gitarren (Jens Fricke, Gunnar Ennen) getragen. Dazu gesellen sich Lapsteel, Synthies, Wurlitzer, Bläser, Streicher, Marimba- und Vibraphon. Soundlandschaften vereinen ausufernde Gitarrensoli mit selbstbewusstem Pop, was definitiv neu im Staring Girl-Kosmos ist.

Barocco Blue

12. Januar • Kulturforum

Drei gestandene Musiker kredenzen Jazzstandards und Eigenkompositionen in einer Art, wie sie Barockmusiker in ihrer Zeit vielleicht gespielt hätten. Welche Inspirationen kann man sich aus der Barocken Epoche, die aus dem barocco entstanden ist, für das Spiel von zeitgenössischem Jazz holen ? In diesem Gedankenfeld bewegt sich Barocco Blue und verbindet traumwandlerisch die Zeiten. Kammermusikalisch, lauschend und schöpfend (also improvisierend), oft dem linearen Spiel zugeneigt, in dem sich Melodielinien umtanzen, während der Generalbass Form und Konstanz gibt. Es erstaunt, wie leichtfüßig dieser Jazz dabei klingt, immer melodiös, konkret und beschwingt.

Eugene Ripper

13. Januar • Palenke

Nach fast genau einem Jahr kommt Eugene Ripper wieder zu uns in die Palenke! Das wird ein gemütlicher Abend mit Acoustik Punk, Fast Folk, Muddy Roots und Rock N Roll. Mit im Gepäck hat der Kanadier seine neue 7" Vinyl Single mit dem "Folk Song 3000" - es wird also auch eine kleine Kiel-Release-Party..­.

Doors: 18 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Falstaff

13. Januar • Opernhaus

Sir John Falstaff ist einer der letzten Vertreter einer untergehenden Welt. In Verkennung seiner realen Situation umwirbt er gleich zwei verheiratete Frauen, die beiden Freundinnen Alice Ford und Meg Page. Dumm nur, dass die beiden sich darüber austauschen und zusammen mit der gewieften Mrs. Quickly einen Plan schmieden, um Falstaffs Übergriffigkeit zu bestrafen. Eine gute Gelegenheit, auch noch die Eifersucht von Alices Ehemann zu kurieren, und Tochter Nanetta mit Fenton den ersehnten Partner zu verpassen … Verdis letzte Oper schildert in seiner charismatischen Hauptfigur einen tragikomisch Zuspätgekommenen und begeistert durch ihren hintergründigen Humor.

Babylon Kiel

13. Januar • Hotel Maritim

Im Frühling des Superkrisenjahrs 1923 lässt sich Kommissar Körz an die Kieler Förde versetzen. Gleich sein erster Auftrag führt ihn mitten ins Herz der Kieler Finsternis. Er soll als Statist das Ensemble des Kieler Theaters infiltrieren, wo ein gewisser Carl Zuckmayer einen Kreis ihn bedingungslos ergebener Schauspieler*innen um sich geschart hat. Demnächst sollen angeblich die Proben eines staatszersetzenden, pornografischen Theaterstücks beginne. Körz´ Auftrag: Zuckmayer stoppen und, wenn nötig, ohne Gnade auszuschalten. Was für den zynischen Polizisten zunächst wie ein Kinderspiel klingt, entpuppt sich schon bald als ebenso spannendes wie irrwitziges Spiel um politsche Intrigen und künstlerische Freiheit … als eine Reise ins Herz der Kieler Finsternis.

Autorenlesung William Boehart

14. Januar • Kulturladen Leuchtturm

Es ist Herbst 2018, und Joseph „Moon“ Harris ist nach über 40 Jahren in Deutschland wieder in seinen Geburtsort Woodstock/Vermont zurückgekehrt und hat ein Haus am Waldrand bezogen. Er will in Ruhe schreiben, ein Bekenntnis ablegen, sich mit seinem bisherigen Leben aussöhnen. Vor allen Dingen will er über seine Erlebnisse in den 1970er Jahren in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein berichten, über das Auftauchen eines Hakenkreuzes an einem dortigen Gebäude und über seine Zeit dort mit einer jungen Frau, die auf der Suche nach ihrer eigenen Bestimmung war.

Das ‘XXXVII. WASDAS-WinterFestiva­l

14. Januar • Alte Meierei am See

CC-Solo-Abend

mit Christian Christl

„Piano Boogie Woogie Master-Class-Concert­“