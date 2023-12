(Bild: Yves Sucksdorff )

Von einem aufregenden Theaterstück über ein mitreißendes Blueskonzert bis hin zu GlasBlasSing, die Flaschenmusik zum Leben erwecken. Die Stadt vibriert vor Kultur und Entertainment am ersten Januar-Wochenende und startet hochkarätig ins neue Jahr!

De Enkeltrick

5. Januar • Niederdeutsche Bühne

Die reiche und alleinlebende Witwe Ellen Blankensee erhält einen Anruf von ihrem „Enkel“ Pit, der dringend wieder einmal Geld braucht. Er schickt zwei zwielichtige Typen vorbei, um das Benötigte abzuholen, Arthur, den gealterten Grandseigneur, und seinen Kumpan Leon. Und als dann noch die lebenslustige Nachbarin dazukommt, beginnt ein unvergesslicher Abend für alle, die an diesem Tag „zufällig“ zusammengekommenen sind.

Abi Wallenstein’s Spirit of the Blues“ + Schroeter/ Breitfelder

5. Januar • Lutterbeker

ABI WALLENSTEIN ist mittlerweile zu einer festen Größe in der europäischen Bluesszene geworden. Seit den frühen 60ern ist er als Solist, Bandleader und als Partner von so bekannten Musikern wie AXEL ZWINGENBERGER, VINCE WEBER oder INGA RUMPF on the road. Kaum einer der Blues-Interpreten der 60er bis zu den 90er Jahren in den deutschsprachigen Ländern spielt den Blues so authentisch wie der „Vater der Hamburger Bluesszene“. „Seine Pickings, sein Verständnis für unaufdringliche Dramatik und seine tiefe Liebe zu dem, was er tut, machen Wallenstein zu einem, der nicht an seiner Musik verschleißt“. (Manuel Weber, Kieler Nachrichten, 12/2002)

Mehrmals wurde Abi Wallenstein mit dem German Blues Award in der Kategorie Solo/Duo ausgezeichnet. 2022 wurde zudem das neue Album „ Abi Wallenstein’s Spirit of the Blues“ als bestes Blues – Album ausgezeichnet.

GlasBlasSing

6. Januar • Lutterbeker, Lutterbek

Scherben bringen Glück, heißt es. Doch wer auf 'ne richtige Portion Glück aus ist, lässt die Flaschen ganz. Und macht damit Musik. Flaschenmusik. Dass selbst Trauermärsche heiter klingen, wenn man sie auf Flaschen spielt, haben GlasBlasSing auch in der Vergangenheit schon empirisch belegt. Jetzt stellen sie sich mit "Happy Hour" furchtlos und gänzlich den Sonnenseiten des Lebens. "Happy Hour", das ist nicht nur eine, das sind knapp zwei Stunden akustische Wonnen, erzeugt auf allem, was der Flüssigkeitenaufbewahrungsfachhandel zu bieten hat. Glückspilse erklingen für Glückspilze. Dafür stehen GlasBlasSing, Europas führende Pfandwerker, wie immer mit ihrem sperrigen Namen. Jetzt heißt es, das Glück beim Schopfe packen und dabei sein oder – Pech.

Foto: Friedrun Reinhold

Stabile Seitenlage

7. und 27. Januar • Schauspielhaus, Kiel

Nach dem Motto: „Wer spricht von siegen, überstehen ist alles!“ präsentiert H. - C. Hoth in seinem Soloprogramm wieder einmal seine Bühnen­lieb­linge: Deutschlands beliebtesten Prozessoptimierer auf zwei Beinen Felix Weltrang, das Kieler Bridge-As Anneliese Noellmann, den smarten Vollrausch-Chirurgen u. v. a. Dieses Mal werden sie zum Thema “Stabile Seitenlage“ im Studio des Schauspielhauses Kiel ihrer Fan­tasie freien Lauf lassen. In jedem Fall erlebt an diesem Abend die “Stabile Seitenlage“ ihr blaues Wunder … meint die rote Strickjacke … Horst!

HALBE STUNDE

im Januar • St. Nikolai Kirche, Kiel

Auch diesen Monat hat die HALBE STUNDE in der St. Nikolai Kirche in Kiel wieder viel zu bieten. Wer einen stimmungsvollen und atmosphärischen Abend genießen will, hat diesen Monat vom 3. bis zum 26. Januar die Möglichkeit, verschiedenen Künstler:innen zu lauschen. Am 3. Januar um 17 Uhr präsentiert das Ensemble Les heureux moments unter dem Titel "Doulce memoire – Musik der Renaissance". Das Kieler Vokalensemble präsentiert am 17. Januar um 17 Uhr unter der Leitung von Falk Schneppat "Wie bist Du doch schön" mit Werken von Mendelssohn, Brahms und Grieg. Diese und viele weitere tolle Abende sollten Sie sich nicht entgehen lassen!